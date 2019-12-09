新疆自治區主席：美國應摒棄偏見　不應在反恐上搞「雙重標準」

今日（9日）上午，國務院新聞辦舉行新聞發布會，請新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾，新疆維吾爾自治區黨委常委、烏魯木齊市委書記徐海榮，新疆維吾爾自治區黨委常委、自治區副主席艾爾肯·吐尼亞孜，新疆喀什地委副書記、喀什地區行署專員帕爾哈提·肉孜介紹新疆穩定發展有關情況並答記者問。

國務院新聞辦舉行新聞發布會，雪克來提·扎克爾、徐海榮、艾爾肯·吐尼亞孜、帕爾哈提·肉孜出席並答記者問。（國務院新聞辦）

雪克來提·扎克爾表示，過去一個時期，新疆恐怖活動多發頻發，各族群眾的生存權和發展權被嚴重踐踏。我們高舉社會主義法治旗幟，既依法嚴厲打擊暴力恐怖犯罪，又重視開展源頭治理，通過著力改善民生、加強法治宣傳教育、依法設立職業技能教育培訓中心進行幫扶教育等多種方式，深入開展反恐、去極端化工作，為實現新疆社會穩定和長治久安打下了堅實基礎。截至目前，新疆已連續3年未發生暴力恐怖案（事）件，極端主義滲透得到有效遏制，社會治安狀況明顯好轉，各族人民安居樂業，獲得感、幸福感、安全感顯著增強。

新疆維吾爾自治區黨委副書記、自治區主席雪克來提·扎克爾。（國務院新聞辦）

雪克來提·扎克爾又稱，我們全面落實民族區域自治制度，落實《中華人民共和國民族區域自治法》，保障各族人民平等參與管理國家事務的權利和自主管理本地區本民族事務的權利。在新疆，歷任自治區人大常委會主任、自治區主席、自治區政協主席均由少數民族幹部擔任，自治州州長、自治縣縣長均由實行區域自治民族的公民擔任，絕大多數地（市）的專員（市長）由少數民族幹部擔任，縣（市、區）的黨政正職一般有一名少數民族幹部擔任；自治區第十三屆人大代表中少數民族代表佔62.1%，自治區第十三屆政協委員中少數民族委員佔46.7%。

雪克來提·扎克爾指，我們依法保護和傳承弘揚各民族傳統文化，依法保障各民族使用和發展本民族語言文字的權利，少數民族語言文字在司法、行政、教育、新聞出版、廣播影視、網絡等領域以及日常生活中得到廣泛應用。

雪克來提·扎克爾稱，我們嚴格遵守中國憲法關於「公民有宗教信仰自由」的規定，確保信教公民同不信教公民一樣，享有同等政治及經濟社會文化等方面的權利。堅持依法管理宗教事務，堅持獨立自主自辦原則，堅持我國宗教中國化方向，積極引導宗教與社會主義社會相適應。我們著力改善宗教場所和宗教活動條件，加強對宗教人士的關心培養，不斷滿足信教群眾的正常宗教需求。

美國通過人權法案嚴重違反國際法

雪克來提·扎克爾最後稱，近日，美國會眾議院通過所謂《2019年維吾爾人權政策法案》，這嚴重違反了國際法和國際關係基本準則，是對中國內政的粗暴干涉。我們在新疆採取的反恐、去極端化措施，與世界上許多國家，包括美國的反恐、去極端化措施本質上沒什麼區別。美國一些人應該摒棄意識形態偏見，不應在反恐、去極端化問題上搞「雙重標準」，這只會導致他們站在14億中國人民的對立面，站在國際社會的對立面，站在人類道義和良知的對立面。新疆穩定發展繁榮的進程，新疆各族人民團結奮進的腳步，是任何勢力都阻擋不了的。