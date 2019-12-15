北京外來人口連續三年下降　藍皮書：人口控制效果較好

北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心和社會科學文獻出版社昨日（14日）共同發布《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2019）》（下簡稱《藍皮書》），分析北京市人口發展的現狀和趨勢。 《藍皮書》指出，北京市的外來人口數目連續3年下斷，而市常住人口亦有所減少，人口控制效果較好。

北京市委黨校北京人口與社會發展研究中心和社會科學文獻出版社昨日（14日）共同發布《北京人口藍皮書·北京人口發展研究報告（2019）》。（北京日報）

藍皮書指出，2015年以來，北京市常住外來人口規模不斷下降，2015年為822.6萬人，2016年為807.5萬人、2017年為794.3萬人，2018年為764.6萬人，2016年、2017年和2018年較上一年分別下降1.84%、1.63%和3.74%，連續三年下降。

北京市常住人口規模亦呈現兩連降。2017年、2018年北京市常住人口規模總量分別為2170.7萬人、2154.2萬人，比上一年分別下降0.10%和0.76%。

藍皮書認為，北京市在控制人口規模、促進人口與資源環境相協調方面取得較好的效果，能夠完成「北京市常住人口規模2020年控制在2300萬人以內」的目標。

藍皮書指出，北京老年人口增長速度顯著快於少兒人口。人口老齡化是長期面對的問題。（中新社）

人口老齡化是長期面對的問題

藍皮書續指，2018年北京市0歲至14歲常住少兒人口比重為10.52%，相比2010年增長1.92個百分點，平均每年提高0.24個百分點；65歲及以上常住老年人口比重達11.21%，相比2010年增長2.50個百分點，平均每年提高0.31個百分點，老年人口增長速度顯著快於少兒人口。

隨著少兒人口與老年人口比重的增長，2018年北京市總人口撫養比達到27.75%，相比2010年增長6.81個百分點。如何積極應對人口老齡化問題，通過制定科學的公共服務政策對人口結構進行調節，是北京市現在和未來需要長期面對的問題。