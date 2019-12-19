許其亮魏鳳和會見河野太郎　願中日推動構建建設性雙邊安全關係

中央軍委副主席許其亮及國防部長魏鳳和，周三（18日）下午在北京八一大樓分別與到訪的日本防衛大臣河野太郎會見會談，並為其舉行歡迎儀式，以及陪同檢閱解放軍儀仗隊。 許其亮及魏鳳和均稱中日推動構建建設性的雙邊安全關係。

許其亮表示，中日地緣相近、文化交融、利益交匯，中國願與日本一道共同維護國際和地區和平穩定，促進兩國及地區安全發展。中日防務合作近年來重拾發展勢頭，取得不少成績，希望兩國防務部門要共同努力，為兩國和兩國防務關係發展貢獻力量。

魏鳳和陪同河野太郎檢閱解放軍儀仗隊。（中國國防部）

魏鳳和亦指發展好中日關係，不僅造福兩國人民，對地區乃至世界繁榮穩定都具有重要意義。中國願與日本加強防務交流，深化務實合作，妥處矛盾分歧，推動兩國關係持續穩定發展。

河野太郎則稱，日本重視發展對華關係，願以今次訪問為契機，與中方持續加強防務交流與合作，深化相互了解，避免誤解誤判，積極管控分歧，保持中日關係改善發展的良好勢頭。中日兩國關係當前進入新的發展時期，兩國防務交流也取得積極進展，日本願與中坦國誠交流，增進了解互信，共同維護好地區和平穩定。

魏鳳和與河野太郎舉行會談。（中國國防部）

另據日本《共同社》報道，中日在會談中就包括日本海上自衛隊與中國海軍的艦船互訪在內、促進自衛隊與人民解放軍的防務交流達成一致、確認將擴大防務部門間高層對話、商定將協調魏鳳和明年訪日事宜等。河野太郎亦有在會談上提及中國公務船及飛機在釣魚台周邊的活動，表示「抱有強烈關切」，並且呼籲中國提高軍費透明度等，亦有提出希望以和平方式解決香港反修例運動。

此外，中國首艘國產航母「山東艦」已交付海軍入列，日本官房長官菅義偉在同日的回應指，中國的軍事動向、國防政策及軍事力量不透明，對國際社會而言已成為安全保障上的重大關切，強調今後也將抱有強烈關心予以關注。

（中國國防部）