習近平文膽何毅亭官媒撰文：中國特色社會主義制度好在哪裏

中美貿易戰背後的更大矛盾被認為兩國在制度領域的競爭，中共黨媒近期也連續發文詳述中國制度的優勢。 12月26日，《人民日報》再次刊發中南海智囊何毅亭的文章，介紹中國特色社會主義制度好的地方。

2017年11月3日，何毅亭出席中共中央黨校2017年秋季學期第一批進修班畢業典禮。（新華社）

被稱為習近平「文膽」的何毅亭指出，中國特色社會主義制度是具有鮮明中國特色、顯著制度優勢、強大自我完善能力的先進制度，為中華民族迎來從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍提供了根本制度保證。「中國之治」的核心密碼正在於「中國之制」。

文章表示，一個國家選擇什麼樣的國家制度，是由這個國家的歷史傳承、文化傳統、經濟社會發展水平決定的，是由這個國家的人民決定的。中國特色社會主義制度是中國共產黨和中國人民的偉大創造，也是人類制度文明史上的偉大創造。

文章指出，看一個制度好不好、優越不優越，應當從政治上、大的方面去評判和把握，主要看是否符合國情、是否有效管用、是否得到人民擁護。中國特色社會主義制度越來越煥發出強大生機活力，是在改革開放中與時俱進、不斷實現自我完善和發展的制度。

今年67歲的何毅亭現任中共中央黨校（國家行政學院）習近平思想研究中心主任、中央黨校（國家行政學院）分管日常工作的副校長（副院長）。自2013年9月由中共中央政研室副主任轉任中央黨校常務副校長之後，很少再為外界注意。但是對於中共而言，何毅亭卻在過去幾年裏於其任上多有作為，展現出較為明顯的存在感，不愧於「文膽」之名。

這主要表現在他發表了相當數量和重量級的文章。作為一名在重要崗位擔任領導職務的正部級官員，何毅亭仍然親自操刀、筆耕不輟，在中國政壇裏頗為罕見。

何毅亭被稱為習近平的「文膽」，一定程度上源自他和習近平之間較多的工作聯繫。

早在習近平成為中共總書記之前，兩人就已相互熟悉。習近平在2007年離滬入京工作，擔任政治局常委、中央書記處書記、中央黨校校長等職。習近平在2008年赴陝西略陽察看地震災情，2011年赴四川綿陽、德陽、成都等地考察時，在中央政研室工作的何毅亭都隨同前往。

中共十八大後，何毅亭被安排到中央黨校任職。在此期間，他的多個文宣作品或工作與習近平有關，出版了《習近平同志重要講話集錄》、《學習習近平總書記重要講話》兩部作品。

中國官媒也多次發表何毅亭的文章，比如發表於《人民日報》的《何毅亭：如何以「四講四有」標準做合格黨員》，發表於《學習時報》的《努力建設世界上最強大的政黨》、《論中國共產黨的自我革命》與《中國共產黨與當代中國治理之道》，等等。這些充滿中共官方意識形態話語的文章篇幅極長、內容晦澀，不過對中國政治而言卻有着不可或缺的特殊用途。