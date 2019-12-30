習近平：北京冬奧會要全面落實綠色、共享、開放、廉潔理念

2022年北京將舉辦冬奧會賽事。據央視29日（周日）報道，國家主席習近平強調，辦好北京冬奧會、冬殘奧會，是黨和國家的一件大事。要全面落實綠色、共享、開放、廉潔的辦奧理念，充分考慮場館的可持續利用問題，高標準、高質量完成各項籌辦任務。

北京延慶海坨山的2022年冬奧會媒體中心已大致完工。（視覺中國）

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報道又指，今年2月，在北京冬奧組委，習近平通過視像連線場館建設者，強調場館建設是辦好北京冬奧會、冬殘奧會的重中之重。要求大家要堅持奧運標準，確保按期保質完工並投入使用。此外，習近平又指，要突出科技、智慧、綠色、節儉特色，注重運用先進科技手段，嚴格落實節能環保要求；有了北京的冬奧會，中國的冰雪運動會上一個大台階，應該說也是百年不遇的一個機遇。

報道指，再過一個多月，作為北京2022年冬奧會的首場測試賽，2019/2020國際雪聯高山滑雪世界杯延慶站比賽即將開賽，這也是北京冬奧會四年籌辦工作至今，迎來的首場大考。用於本次高山滑雪世界杯的所有賽道已經完工，年底前賽道造雪全部完成。目前，已經有來自全球19個國家的110多名運動員提交了高山滑雪世界杯的報名參賽申請。未來兩年，共有20項高水平測試賽相繼舉行。

在北京冬奧會標誌性場館國家速滑館，為降低碳排放，正在進行製冰系統的基層混凝土澆築，在奧運會歷史上首次採用二氧化碳跨臨界直冷製冰技術，這也是目前世界上最環保的製冰技術。而在河北張家口，世界上首個輸送大規模風電、光伏等多種能源的電網即將建成，北京冬奧會將在奧運歷史上，首次實現所有競賽場館100%使用清潔能源。

（央視）