春秋筆：江澤民草創中共新年賀詞制度始末

又到一年歲末時。按照慣例，中國國家主席習近平將與其他國家領導人一樣發表新年賀詞。

溯及既往，中國國家元首第一次發表新年賀詞，是1929年1月1日蔣介石在南京發表告全國同胞書。當時，蔣介石宣全國統一三年如期完成，「青天白日滿地紅之國旗已飛揚於全國矣」，希望於三年內以和平方法廢除不平等條約。

前中共領導人江澤民個性開放活潑，被認為有「海派」之風。（Getty）

後來，幾乎每年元旦，蔣介石都以告全國軍民同胞書的方式發表新年賀詞。1949年元旦，蔣介石在告全國軍民同胞書中表示，願與中共商討停止戰事恢復和平，如中共「無和平誠意，即與周旋到底」。中共領袖毛澤東則針鋒相對，以新華社的名義發表新年獻詞《將革命進行到底》，元旦當天在《人民日報》刊登。

中共建政後，《人民日報》每年都刊登元旦社論，也就是新年獻詞，總結過去，展望未來。

1990年元旦，《人民日報》在發表社論《滿懷信心迎接九十年代》的同時，在頭版頭條刊登了時任中共總書記江澤民接受中央電視台採訪談國內外形勢的問答全文。1989年12月31日，這個採訪在中央電視台《新聞聯播》中播出，中央人民廣播電台在同一天晚上廣播錄音實況。

1990年春節，江澤民參加了當年的春節聯歡晚會。（資料圖片）

江澤民在回答記者問時說，中國八十年代的三大任務（加緊社會主義現代化建設；爭取實現祖國統一；反對霸權主義，維護世界和平）取得很大成就，九十年代將繼續建設中國特色的社會主義。對於國際形勢，江澤民認為，不論世界局勢發生什麼變化，和平與進步的歷史潮流不可逆轉。

在採訪最後，江澤民代表中共中央、國務院、中央軍委，向每一個家庭祝賀新年，「祝老人們長壽，祝孩子們健康，祝各位閤家歡樂，向所有節日期間堅守崗位的同志，表示問候和感謝！」「我還要藉此機會，向一切支持中國現代化建設，同我們平等合作，對中國人民友好的各國政府、經濟文化組織、社會團體和個人，表示誠摯的謝意和良好的祝願。祝世界各國人民幸福。」

當時，中國剛剛發生六四事件，江澤民雖然不是國家元首，也沒有使用講話的方式對外釋放信號，但這次採訪報道已經具備新年賀詞的雛形。

1996年1月1日，《人民日報》刊登江澤民新年賀詞《共同締造更美好的世界》。（人民日報）

在江澤民歲末年初接受採訪次年，1990年12月31日，中國國家主席楊尚昆通過中國國際廣播電台向海外朋友發表新年講話《我對中國未來充滿信心》，這是中共建政後，中國國家元首第一次發表新年講話。從這一年起，中國國家主席每年發表都發表新年講話（2000年開始改稱新年賀詞），成為慣例。與此同時，《人民日報》元旦社論繼續保留至今。

雖然受眾是海外，但中國國內民眾也能通過廣播聽到，或在元旦當天的《人民日報》上看到國家主席的新年講話。1993年，新年講話的受眾，從原來的「海外朋友」擴大到「各國朋友、台港澳同胞和海外華僑、華人朋友」。

1995年12月31日，新年講話的傳播渠道除了中國國際廣播電台，還增加了中央電視台。這一年，時任中國國家主席江澤民發表新年講話《共同締造更美好的世界》，但受眾仍侷限於海外聽眾、觀眾。1997年12月31日，新年賀詞受眾第一次出現「全國各族人民」，並列在所有祝福對象之前。