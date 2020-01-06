美國「斬首」行動恐招伊朗報復　中國為何憂心忡忡？

伊朗革命衛隊「聖城軍」指揮官蘇萊曼尼（Qassem Soleimani）1月3日遭美軍空襲炸死。1月4日，伊朗在聖城庫姆（Qom）的扎姆克蘭清真寺（Jamarkaran Mosque）上，懸掛象徵報復的紅旗，外界擔憂戰爭一觸即發。

美國版「勿謂言之不預也」

就中國的外交路線，鷹派解讀經常用上幾句說話，這次卻由美國總統特朗普親身示範。

華府指控伊朗在伊拉克策劃反美活動，更多年來危及美國公民性命，「斬首」蘇萊曼尼猶如美國版的「敢於亮劍」和「雖遠必誅」。事後特朗普更警告伊朗如報復美國，華府已準備好轟炸目標，「勿謂言之不預也」。

國務委員兼外交部長王毅。（資料圖片）

對於美軍的震懾行動，外交部長王毅的評價不慍不火，他認為「美方的軍事冒險行為違背了國際關係基本準則」，加劇局勢動盪，並敦促美方不要濫用武力，通過對話尋求問題的解決。在這些平實判斷外，王毅又特意點出：「中方將秉持客觀公正立場，為維護中東海灣地區和平安全發揮建設作用。」

中方：秉持客觀公正立場

這句話確實可圈可點。首先美伊在中東角力，掀動伊拉克內的宗派衝突，死傷枕藉，而由黎巴嫩到也門各大小戰場，蘇萊尼曼的身影無處不在，他擅於組織什葉派民兵，參與和發動「不對稱戰爭」。中國「秉持客觀公正立場」，即可知美伊各有代理人，在伊拉克體制內外互相傾軋，蘇萊尼曼實屬戰損陣亡者之一。

中方批評美國「軍事冒險」，但以「維護中東海灣地區和平安全」為目標，難道又會贊同伊朗軍事報復嗎？中國官媒《環球時報》社評就指出，美伊開戰對華「弊大於利」：「中國從中東的石油採購量已是全球第一，遠遠超過了美國對中東石油的依賴度。另外中國在伊朗、伊拉克和中東很多國家都有大量投資。」

🔑美軍炸死伊朗指揮官蘇萊曼尼🔑

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《環時》更判斷：「中東再亂也不會影響美國對中國的戰略警惕，只是可能改變美國對處理事情緊迫性的排序。」社評未提及的是，中國是伊朗的主要軍火供應國，同時也「違反」美方禁運令，進口伊朗石油。當然，中國是主權國家，沒必要遵守美國的「長臂管轄」，美方亦不敢對華輕舉妄動。

分散注意力抑或另闢戰線？

可是翻查紀錄，美方就曾經以違反禁令為由，制裁中國的電訊業龍頭。2017年，華府下令「斷供」中興，致使該企業幾乎沒頂，最後要支付鉅額罰款，以及接受美方派員監督，才和解了事。2018年，美方又以同一原因，要求加拿大拘捕和引渡華為副董事長孟晚舟，標誌著華府大舉封殺華為的開始。

🔑伊拉克民眾上街悼念蘇萊曼尼🔑

假如中東局勢大亂，情況一是美國需分散資源和精力，再無法集中壓制中國，北京可獲得緩衝時間，情況二是美國不再睜一眼閉一眼，對華嚴厲執行禁運令，開啟全新一條戰線。《環時》就稱：「美視中國為戰略競爭對手，這個定位不可能改了，從長遠看，中國不能指望一個地區衝突幫我們緩解戰略頂層的壓力。」

美國要鋌而走險，成功就是特朗普「走運」，失敗也是他「自作孽」，要來的總要來，中國靜觀其變就好，不幸災樂禍，亦不掉以輕心。畢竟中國在中東的處境較好，除了因政軍層面涉足有限，也源於從未「選邊站」；北京在遜尼和什葉兩大勢力之間左右逢源，專心做生意，如今也不見得會貿然改變策略。