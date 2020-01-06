中國海警艦與印尼軍艦於南海爆發對峙　北京急發安全提醒

繼中越萬安灘對峙後，中國和南海周邊另一個國家印尼又在納土納群島附近海域發生對峙事件。根據消息，中國已派多艘海警艦船護航漁船，而印尼則增派海軍戰艦前往事發地。

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綜合1月6日消息，自去年12月底以來，印尼發現有中國漁船在納土納島東北部海域進行「非法捕魚」，現場還出現中國海警艦護航。根據披露的畫面，現場出現一艘中國海警5101艦。

印尼則派出該國最大的2400噸級海警執法船「丹戎拿督」號赴現場監視中國海警艦。另據報道，在印尼加強執法力量後，中國旋即增派海警5302艦和海監2169船加入到護漁行動中去。

1月2日，印尼媒體報道顯示，中國海警4301艦與在這一海域巡邏的印尼海軍「提普塔迪」號輕型護衛艦（舷號381）相遇。目前，印尼海軍在該海域共有2艘軍艦，除前述外，還有一艘「特庫·奧馬爾」號（舷號385）。

1月3日，印尼海軍中將Laksdya Yudo Margono出席2020年納土納群島戰備軍事演習啟動儀式，旨在保護該島附近的「專屬經濟區」。當天，這名中將乘波音737偵察機赴現場進行偵照，拍到中國海警4301艦和中國海警5403艦護漁畫面。

1月4日，上述海軍中將在完成空中偵察後，發表書面聲明，稱印尼和中國之間的戰略合作伙伴關係應維持，強調不應有任何因素使兩國關係惡化，納土納島海域的局勢不會升温。

1月5日，Laksdya Yudo Margono再次舉行發布會，指截至當日，涉事海域仍有2艘中國海警艦和1艘中國海監船，他強調印尼海軍將繼續與中國海警進行溝通，以說服後者離開。印尼海軍將於6日增派4艘軍艦赴現場。

儘管印尼媒體炒作此事引發外界擔憂，中國外交部甚至在1月5日發布通知提醒在印尼的中國公民注意安全，但印尼高層，包括海事和投資事務協調部長盧哈特·本薩·潘賈丹坦（Luhut Binsar Pandjaitan）和防長普拉博沃（Prabowo Subianto）均表示，這一問題不必誇大。

對於這一事件，印尼方面已在去年底召見中國大使進行抗議。而中國外交部則在去年底的12月31日回應指，中國對南沙群島擁有主權，對南沙群島有關海域擁有主權權利和管轄權。同時，中國在南海擁有歷史性權利。中國漁民一直在中國南沙群島有關海域開展正常的漁業生產活動，合法合理。

中國外交部續指，中國海警船按照自身職責在有關海域開展常態化巡邏管理，維持海上秩序，保護本國人民的正當權益。中國駐印尼大使已向印尼方面重申了中方上述一貫立場。中方願與印尼方面一道，繼續通過雙邊對話妥善管控分歧，共同維護好兩國友好合作關係和當前南海和平穩定的大局。

根據資料，西南漁場位於南海西南部海域，總面積約4萬平方公里。對於該海域附近的納土納群島，儘管中國網友稱對此擁有主權，但中國外交部早在2015年就已明確回應，納土納群島主權屬於印尼，中方沒有。