【快評】「撼山易撼九二共識難」　大陸強硬定調台灣大選

在贏得2020年台灣總統大選後，蔡英文提出「和平、對等、民主、對話」的八字方針，聲稱是兩岸重啟良性互動、長久穩定發展的關鍵。對此，國台辦在今天（15日）的回應中，以「撼山易，撼『九二共識』難」回應，被認為釋放十分強硬的信號。

在國台辦的例行記者會上，發言人馬曉光就多次涉及台灣大選，蔡英文連任的提問進行答疑。在被問及如何看待蔡英文提出的兩岸重啟對話的八字方針—— 「和平、對等、民主、對話」時，馬曉光罕見用「撼山易，撼『九二共識』難」回應。

馬曉光還指，近來兩岸關係更趨複雜嚴峻的根源在於民進黨不承認「九二共識」，單方面破壞共同政治基礎，縱容「台獨」活動， 阻撓限制兩岸交流合作，挾洋自重，拋出「兩國論」分裂言論，肆意攻擊大陸，煽動兩岸敵意，升高兩岸對抗。

這位發言人強調，對蔡英文的舉動作四點回應，其一是「九二共識」是兩岸和平穩定不可動搖的基礎，「撼山易，撼『九二共識』難」。其二是「台獨」是台海和平穩定最大威脅，必須遏制。其三是台海形勢走向和平穩定，任何人任何勢力都無法阻擋。其四是台灣的前途在於統一，由全體中國人共同決定。

相比1月11日國台辦回應蔡英文勝選連任總統時說，「堅持『和平統一、一國兩制』，堅決反對任何形式的台獨分裂。願在『九二共識』、反對台獨基礎上推動兩岸關係」，1月15日國台辦罕見用「撼山易，撼『九二共識』難」 回應蔡英文的講話，分析人士指，這場非常強硬的回答，才是對蔡英文連任及後續講話的真正態度，表明大陸的中央政府已經再次對兩岸關係重新定調，「一國兩制，台灣方案」節奏將會加大加快。

實際上，自2019年以來，大陸對台灣謀求統一的工作就已積極推進。去年1月，中國國家主席習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會首次提出五點主張，即一是攜手推動民族復興；二是探索「兩制」台灣方案；三是堅持一個中國原則；四是深化兩岸融合發展；五是實現同胞心靈契合。

緊隨其後的是，大陸在去年11月中共十九屆四中全會決定中就「首次」推出統一方案雛形，即在確保國家主權、安全、發展利益的前提下，統一後，台灣社會制度和生活方式不變，台灣私人財產、宗教信仰、合法權益不變。

蔡英文以創紀錄的817萬票連任台灣總統。（資料圖片）

2020年台灣總統大選於1月11日落幕，蔡英文以創紀錄的817萬票連任第十五任台灣總統。蔡英文在隨後的記者會向大陸喊話，稱「和平、對等、民主、對話」是兩岸重啟良性互動和穩定發展的關鍵。但在拒絕承認「九二共識」的背景下，蔡英文的喊話被認為只能是「自說自話」。

對於蔡英文的勝選，多維新聞在《勝選連任 給蔡英文的八個建議》指出，蔡英文的最大的責任就是要避免發生兩岸社會從上到下最不願看到的事情，這不只是對2,300萬人民或兩岸之間的和平責任，也會影響區域的穩定。這些年來的發展，兩岸對峙升級，甚至已走上不亞於李扁時的偏鋒道路。而中美因貿易戰而起的相互對峙以及美國給台灣的甜頭，又放大並提高兩岸衝突的危險性與可能性。

文章提醒，蔡英文要認識到，兩岸之間的實力對比與區域局勢和過去不具可比性。所以，總統更應知道如何處理兩岸關係，構建兩岸的和平，讓人民放下擔憂。兩岸關係，從來不是「難道要對中國投降嗎」這種氣話便可處理的，而是攸關全台灣人的性命與未來，新任總統更該有此體悟與擔當。