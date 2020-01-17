【中美貿易協議】二千億「爆買」非最辣條款　三大爭議未解決

1月15日，中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴在華盛頓同美國總統特朗普（Donald Trump）正式簽署中美第一階段經貿協議。 1月16日，中國財政部公布共88頁的《中華人民共和國政府和美利堅合眾國政府經濟貿易協議》中英文簽字文本，內容包括 知識產權、技術轉讓、食品和農產品、金融服務、匯率和透明度、擴大貿易等。

「知識產權」內容或涉修訂國內法

驟眼看協議內容，最搶眼的當數第6章「擴大貿易」，其2千億美元「爆買」清單指明基於2017年美國對華出口再「增量」，分屬製成品、農產品、能源產品和服務4大項，各項列明貨物種類、進度和購買金額。2千億美元還只是最低額度，附錄6.1注腳2便寫明中方將「盡量」每年額外增購50億美元美國農產品。

中美簽訂第一階段貿易協議，有國民認為是「中國吃虧了」。（Reuters）

當然，協議內容也寫著雙方「基於市場價格和商業考慮開展採購活動」，又如果中國認為美方未能恰當供貨，「有權提出與美國進行磋商」。一邊是明碼實價，一邊是白紙黑字，總之到時候有爭拗的話，中美兩國都可以按自身立場，抽出所需要的條文，從而啟動談判程序。

相比「爆買」清單，第1章「知識產權」和第3章「食品和農產品貿易」缺乏做頭條的材料，但「辣度」卻可能更甚。第1章的條文或牽涉修訂中國的國內法，以下僅枚舉幾項：提高法定罰則以收阻嚇之效；就侵犯商業秘密，刑事調查不再以「確定發生實際損失」為前提；相關民事訴訟的舉證責任由原告轉至被告。

《環時》：倒逼中國改革開放

第1章的條文經常出現「美國現行措施給予與本條款規定內容同等的待遇」一句，但都全屬「美國確認」，而中國則要在協議生效30日內「制定行動計劃」。第3章也是類似的情況，在表示對等承諾的言詞以外，大多是中國「認可」美國的食品檢驗和衛生標準，以「促進雙方之間食品和農產品貿易增長」。

🔑🔑中美首階段協議簽字儀式冠蓋雲集🔑🔑

對於「中國吃虧了」的論調，中國官媒《環球時報》不以為然，其1月16日社評表示，協議有助扭轉失衡的中美貿易結構，讓中國成為美國的「大客戶」，況且北京也不容美方「強賣」。至於其他內容如「加護強知識產權保障」，《環時》指「它與中國改革開放的大方向是一致的」，「倒逼我們改革」。

「務實主義」、「輸少當贏」、「城下之盟」，各方對貿易協議貼上不同標籤，但最實在的是，中美之間有許多爭議「未解決」。

在諸多「未解決」的爭端中，關稅問題是最為顯眼和刺眼的事項。美國擱置12月一輪的加稅計劃，並把1200億美元消費類產品，從15%降至7.5%，至於其餘3000億美元中國貨，照收25%關稅不誤。單是比較雙方的課稅貨值和稅率，中國從未「對等還擊」，但也擱置開徵新稅之餘，並豁免部份美貨的關稅。

美國仍打「華為牌」和「新疆牌」

尤有甚者，美國過去不斷「場外加牌」，可作談判籌碼時就「一併處理」華為問題，到了要達成協議就不再「混為一談」。自去年5月起，「斷供」華為的禁命依然生效，只不過華府一直每3個月一次延長寬限期，預料於約2月中旬再度屆滿，到時美方有可能繼續打「華為牌」，要求中國作更多讓步。

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+ 7 + 6 + 5

美國的「加牌」不限於經貿領域，涉疆爭議也成為對華攻勢的其中一環。去年10月，28間中國官商機關一如華為，被列入美國的「實體名單」，包括視像監控企業海康威視等8家科技企業。美方的理據是上述單位協助北京，妨害新疆維吾爾族和穆斯林的自由人權。

美國也不是人人滿意協議內容，主要是「拿得不夠多」的論調，例如指條文未針對中國的「工業政策」和「政府補貼」，在迫使中國「結構改革」方面著力不足。特朗普曾說第二階段談判隨即展開，但時值他今年內要爭取連任，因此華府還有多少政治能量投注於打貿易戰，還是未知之數。