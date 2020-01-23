【武漢肺炎】臨危受命　重溫非典時期王岐山接受央視專訪片段

武漢肺炎疫情持續擴散，截至今日（23日）凌晨，中國已有逾570宗病例，共17名患者死亡。 武漢肺炎與2003年的非典型肺炎（SARS）同樣由冠狀病毒引起，不少人把兩者相提並論。有人想起當年臨危受命，從海南調任北京代市長，最終成功對抗「非典」的王歧山，並重溫他當年接受央視專訪片段。

國家副主席王岐山素有「救火隊長」的稱號。（資料圖片）

國家副主席王岐山素有「救火隊長」的稱號，他早年曾於1993年解決全國性通脹危機、1997年南下廣東解決「廣國投事件」、2002年應對海南房地產泡沫。2003年4月，時任海南省委書記的他在海南任上不足5個月，就被調往北京擔任代市長，著手處理北京「非典」疫情。

2003年6月28日，防治非典型肺炎期間，王岐山在北海公園與北京市民共度週末。（新華社）

空降北京處理非典疫情

當時的北京市市長孟學農和衞生部部長張文康因防疫不力、瞞報疫情而被免職。王岐山空降北京，出任北京市委副書記、北京市代市長、北京防治非典型肺炎聯合工作小組副組長。這一次他要面對的，卻不是自己熟悉的金融問題，而是與金融毫無關係的傳染病危機。

上任後，王岐山展示其雷厲風行的風格，開始在北京執行最嚴厲的篩查和隔離措施，在全市各大醫院建立專門的發熱門診。當他意識到有必要建立一座防治SARS的專門醫院時，僅僅用了7天時間，一座現代化的醫院就在北京遠郊的小湯山投入使用。很快SARS疫情得到遏制，王岐山被民眾記住。

2003年4月，王岐山被調往北京擔任代市長，著手處理北京「非典」疫情。（人民日報）

最害怕問題是傳染源的切斷

武漢肺炎疫情擴散的當下，有人重提王岐山當年臨危受命、抗擊非典的事跡，他昔日接受央視專訪片段亦在網上流傳。

這段專訪在2003年4月30日進行。王岐山當時指，需要媒體把自己的想法，實際上是中央、市委市政府和廣大幹部現在日夜所做的這些事情，把真相通過傳媒告訴市民。「你們是我最好的和市民對話的渠道。」

王岐山直言，最害怕的問題是傳染源的切斷。因為對這個病毒（非典）的認知有限，感染源如果不能徹底切斷，就不可能一勞永逸的戰勝這個疾病。他又說，北京市有能力收治所有被感染的非典病人，「我相信到那時候也會有（辦法），我們的緊急調度能力強極了。我們上千張床位的醫院有30多個，這叫到什麼時候就說什麼話吧。」

王岐山稱，「我們的緊急調度能力強極了。」（央視）

「希望盡快地讓市民從這種恐懼中解脫出來」

央視主持人當時稱，控制傳染源「在我這個想像中幾乎是不可能的」。王岐山則反駁道，「現在就要把不可能的事情變成可能才能贏得這場戰爭，難度在這兒。」他說明了一些可行方法，包括先把集中的感染源隔離，「發現病情的這個整棟樓就是隔離。我們給他送吃送喝，打掃衛生消毒，這都沒問題，馬上就解決問題。」

王岐山又說，要控制外來人流，需要發揮組織基礎，「這個城市完全靜止，我們也曾經想過。是不是火車咱們不賣票了，說真的，自中國有火車歷史以來沒有過，幾乎是不可想像的。但是我們盡量地通過這種群防群控、劃地為牢、各自為戰、村子為戰、社區為戰、學校為戰，然後把它基本上先安靜下來，再一個個的區塊。」

對於被問到市民們恐懼正在增加，王岐山認為，這個恐懼第一初始反應的恐懼和現在的恐懼還有所不同，市民經歷一段時間以後，那種盲目地恐懼開始降低，理智的恐懼開始增加。疫情的發展緊張的進行他的心情也很沉重。「我總希望盡快地讓市民從這種恐懼中解脫出來，也就是剛才我講的這種要有質量的基本前提的生活，就是要有安全感。」