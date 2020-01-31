【武漢肺炎】官媒批基層抗疫現形式主義：幹部須重覆填各類表格

新型冠狀病毒肺炎疫情嚴峻，官媒《半月談》在周五（31日）發文，直指地方上出現「形式主義」的苗頭，其中最典型就是重覆報送各類表格，「走訪花了6小時，填表卻要2小時」、「明明是同一件事，卻有六七個部門要求報六七個不同的表格」。

文章指出，一些地方缺少統籌安排，不同部門各發指令，重覆給鄉鎮、村安排相同的工作，導致身處疫情防控前的基層幹部，工作精力都被無謂消耗，帶來較大困擾。以「填表」為例，縣衛健局、應急局、政府辦、縣委辦、婦聯、教育局、農業農村局等各個部門，都會各自製作一份或幾份表格，要求基層幹部填寫並迅速上報，「但是，這些部門調度的任務內容其實相差無幾」，令基層幹部相當困惑，結果就是「項項要落實，個個要抓緊，都是上級部門，都得罪不起」。

疫情防控需要各個部門積極參與合力。（中新社）

文章認為，基層抗疫工作任務繁重，但時間緊張、人手稀少，即要進村入戶摸排，又要挨家挨戶宣傳，無奈地仍要花費不少時間去填表，「走訪花了6小時，填表卻要2小時，這是無謂的消耗」。文章引述一些基層幹部的建議，應該給予鄉鎮明確對應一個部門、一個郵箱、一個微信聊天群組，提高訊息歸總的效率，讓他們有更多精力投入到疫情防控前線。

文章批評形式主義貽害無窮，注重形式不重實效，很容易就會出現「老實人吃虧」的現象，正如有基層幹部的投訴，每天收到十多個部門的文件，都是安排鄉鎮的抗疫工作，「但其中沒有一個文件、一個部門幫鄉鎮解決急需的哪怕一個口罩、一瓶消毒水的問題」。

普通人最重要就是有足夠的防護裝備。（美聯社）

文章在最後指出，疫情防控需要各個部門積極參與合力，摸排基層情況非常重要。但如果各部門想要收集的資料差別不大，僅僅因為彼此之間欠缺溝通協調，致使有「各發指令、各下任務」的情況，最終只會令基層幹部每天都要重復填表、報表，浪費基層防控力量，「給基層幹部創造更好的工作環境，讓他們能夠全身心地投入到這場沒有硝煙的戰爭，而不是以形式主義的方式來給基層增加負擔，消耗基層幹部的抗疫精力」。

（半月談）