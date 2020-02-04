【武漢肺炎】疫情何時拐點？專家：每地不同，湖北廣東浙江最嚴峻

﻿武漢肺炎疫情持續擴散，在內地31個省份均有確診病例，且病例數逐日上升，牽動人心。不少民眾都殷切盼望疫情拐點到來。 南方醫科大學南方醫院感染內科主任侯金林接受內媒《澎湃新聞》採訪時表示，根據每個地區的疫情嚴重程度，疫情拐點亦有較大差異。主要的輸入性病例地區疫情拐點在1至2周左右；但湖北、廣東、浙江的形勢最為嚴峻，「需要做好打攻堅戰的準備了」。

侯金林現任南方醫科大學南方醫院感染內科主任、教授，2003年抗擊沙士（SARS）榮立軍隊一等功，曾任中華醫學會感染病學分會主任委員，從事傳染病醫教研工作逾30年。

侯金林表示，從總體態勢來看，確診病例增多主要有兩個原因。一是過去很多病人由於各種原因沒有去醫院看診，特別是輕症病人，或者過去報告的疑似病人，由於最初沒有可用的核酸檢測試劑盒測病毒，沒有做病原學確診，這些過去累積的疑似病人，經過病原學檢查確診，統計數據由疑似改為確診；二是確有新感染、新發病的病例。但總的態勢有較大可能在逐漸下降，然後迎來一個拐點。

南方醫科大學南方醫院感染內科主任侯金林。（澎湃新聞）

他進一步指出，疫情拐點的實際情況取決於能否落實強有力的防控措施。根據各個地區不同情況，可分為3類：

一、整個武漢和湖北省內幾個疫情非常嚴重的地方，疫情持續的時間比較長一些； 二、其他主要的輸入性病例地區，拐點會比較早，預計1至2周； 三、其他一些輸入性病例有限的地區，例如有的地方目前確診病例較少，沒有2代和3代病人，也沒有形成聚集，這些病人治癒以後，這個地區的發病就不會增加，管控相對較為容易。

他特別指出，疫情防控難度最大的湖北省，以及春節長假後輸入大量湖北人口的省份，比如廣東和浙江。

（澎湃新聞）