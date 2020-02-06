【武漢肺炎】大理徵用其他省市598箱口罩遭通報批評　致歉並歸還

雲南省大理白族自治州大理市衛生健康局2月2日（周日）的一份《應急處置徵用通知書》顯示，一批發往重慶市的口罩，被大理應急徵用。重慶方面3日（周一）向大理市衛生健康局發函索要，但大理方面稱口罩已分發使用，無法追回。 此外網傳湖北省黃石市亦有口罩被大理扣住「檢查」，事件在內地引起輿論嘩然。 雲南省委宣傳部6日（周四）在官方微博發布通報稱，雲南省應對疫情工作領導小組指揮部對大理市政府及大理市衛生健康局徵用疫情防控物資予以通報批評。

雲南省大理白族自治州大理市衛生健康局2月2日（周日）的一份《應急處置徵用通知書》顯示，一批發往重慶市的口罩，被大理應急徵用。（網絡圖片）

通報指出，近日大理市衛生健康局對雲南順豐速運有限公司大理分公司承運的發往重慶市的口罩實施「緊急徵用」。該做法嚴重影響了兄弟省市防控疫情的工作和與兄弟省市人民的感情，現決定對大理市政府、大理市衛生健康局進行通報批評，責令立即返還被徵用的物資。

通報要求，全省各地各部門要以此為戒，深刻汲取教訓，講政治、顧大局，決不允許類似事件再次發生，若有發生，將嚴肅追責問責。

網傳一份公文顯示，連湖北省黃石市採購的口罩也被大理扣住「檢查」，逼使已經封城的黃石市在4日發函給大理請求放行。（網絡圖片）

大理市稱扣押598箱口罩

大理市應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作指揮部6日也發聲明回應此事，指大理市疫情防控物資極度緊缺，大理市在貨物檢查中對隨車手續不全的口罩進行了暫扣，對全部暫扣的598箱口罩進行有償應急徵用。並將暫扣的口罩分配到轄區內各醫療機構、鄉鎮、街道、社區、公安、交警等疫情防控工作人員。

聲明續指，對於前期暫扣口罩一事，誠懇向社會各方表示道歉，對造成的影響進行深深的反思與檢討，對相關人員將進行嚴肅處理，懇請各方給予諒解。

聲明又指，大理市對暫扣還未使用的口罩，能退回的將全部退回被徵用主體，二是對已經使用不能退回的，達成有償徵收協議的及時給予補償，三是對已經使用，不能退回的，被徵收主體又需要口罩的，將盡快補齊後退回。

聲明指，目前大部分被徵用主體對此次有償應急徵用表示理解，已兌付徵用補償款99.03萬元人民幣。同時大理市已與重慶方達成共識，將對暫扣口罩予以全部放行退還。

大理市被指向大理房地產業協會發送3萬個口罩。（網絡圖片）

官媒《人民日報》海外版旗下微信公眾號「俠客島」指，「大理聲稱口罩『已經送往一線』，而官網上的消息，除了醫院外，還給大理房地產業協會3萬個口罩。房地產也算一線？大理真的該出來走兩步了」。

「俠客島」又指，國務院已在1月29日發布緊急通知，要求對重點醫療應急防控物資實施統一管理、統一調撥，地方各級人民政府不得以任何名義截留、調用。其目的也是要在更高層級上調控，保證最寶貴的防疫物資投放到最需要的地方去。

（綜合報道）