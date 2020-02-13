【武漢肺炎】一日罷免兩高官　湖北官場換血還不是終點

新冠肺炎疫情炙烤下的湖北官場，終於迎來了重大人事調整。2月13日，湖北召開重要會議，宣布了湖北換將的消息。1957年生的上海市長應勇，擔任湖北省委書記，蔣超良不再擔任湖北省委書記。蔣超良成為湖北官場因防控疫情不力，遭罷免的級別最高官員。與蔣超良一同被免職的，還有湖北省委常委、武漢市委書記馬國強，該職位由山東濟南市委書記王忠林出任。

+ 3 + 2

中央組織部副部長吳玉良在會上宣布了中央決定，稱這次調整是中央從大局出發，根據疫情防控工作需要和湖北省領導班子實際，經過通盤考慮、慎重研究決定的。至此，湖北省委已經更換了3名常委。在此之前，國家衛健委排名第一的副主任王賀勝「空降」湖北省委常委，兼任湖北衛健委書記和主任兩個職務。而且上述變動，極大可能還不是終點，接下來湖北官場將有更大規模的換血。

三根稻草「壓死駱駝」

這一調整源於昨天（12日）中共政治局常委會會議。2月12日，中共七常委舉行20天內的第三次政治局常委會會議，會議除對疫情防控工作提出最新要求外，還循例「研究其他事項」。這次會議是決定蔣超良去職的關鍵性會議。

自新冠肺炎疫情爆發以來，湖北省、武漢市兩級主官包括蔣超良，以及湖北省長王曉東，武漢市委書記馬國強、市長周先旺等均被認為負有防控疫情不力，導致疫情大面積擴散的責任，成為眾矢之的。在武漢肺炎爆發半個多月後，且武漢市疾病預防控制中心已經發出武漢肺炎有「有限人傳人」的可能，蔣超良等湖北一眾高官照舊進行春節團拜會這種群聚性活動。

不僅如此，在疫情發生一個多月後，即2020年1月22日，湖北省政府才遲遲成立疫情防控指揮部。而且武漢紅十字會在救援物資調度中出現種種不足和失誤後，仍然沒有做出緊急干預與處理，導致湖北省內醫療救助難度的增加，作為疫情防控指揮長的蔣超良似乎應擔主責。

事實上，中共高層之前並非沒有給蔣超良以及湖北官場亡羊補牢的機會。有分析指，10天前的2月3日，針對新冠肺炎疫情召開的第二次政治局常委會會議上，並未決定要對湖北黨政主管進行大換血，隨後公布了王賀勝「空降」湖北，陳一新「奉旨」南下的消息。是次會議之後，蔣超良還於當夜召開湖北省委常委會議，兩度提到要「深刻反思」。

這三件事情背後，都證明湖北在上次政治局常委會會議至今這一週，表現讓中共高層和民眾高度不滿，不僅沒有對早期應對不力亡羊補牢，反而繼續暴露能力不足，欺上瞞下的問題，「臨陣換將」是必然的選擇。

走「馬」換「蔣」不是終點

香港01在《湖北官場難逃問責整頓風暴 料有更多官員落馬》文中就指出，湖北官場將面臨大的「洗牌」。而蔣超良和馬國強的去職，驗證了這一預料。而接下來，同樣處在風口浪尖的湖北省長王曉東，以及武漢市長周先旺，料也難逃問責風暴。有消息稱，「臨危受命」南下湖北的中共中央政法委秘書長陳一新，將接替王曉東出任湖北省長；武漢市長將由上海閔行副區長吳斌接任。不過目前未獲官方消息證實。

時至今日，武漢疫情仍在持續擴散，全國多地淪為「疫區」，這場始於武漢遍及全球的新型冠狀病毒肺炎着實給中國地方黨政領導班子上了嚴肅的一課。疫情面前武漢市政府、黃岡市政府乃至湖北省的不力表現，讓外界一直觀望相關問責將何時降臨。如此力度的問責，無疑也是對其他地方主政者的警示。這不光是對武漢官場履職不力的查辦，更是對整個中國官場的震懾。

就具體工作而言，2月12日的政治局常委會議要求，提高提高收治率和治癒率、降低感染率和病亡率；加大藥物和疫苗科研攻關力度；強化醫療物資等的供應保障等。就湖北、武漢而言，會議要求解決床位和醫務人員不足問題，改造擴容定點醫院，全力以赴救治感染患者。

會議還要求，統籌疫情防控與經濟社會秩序恢復，決定以縣域為單元，確定不同縣域風險等級，分區分級制定差異化防控策略。同時，要糾正偏頗和極端做法，不搞簡單化一關了之、一停了之。會議強調，「統籌做好疫情防控和經濟社會發展，既是一次大戰，也是一次大考」，各地主官要「扛起責任、經受考驗」。對於「臨危受命」的應勇以及王忠林等官員來說，疫情防控是重中之重，而如何確保疫情防控和經濟發展的同步，才是真正的挑戰和考驗。好在新任湖北省委書記應勇，以及武漢市委書記王忠林，皆有豐富的執政經驗。

公開資料顯示，年近63歲的應勇是浙江人，履新前任上海市長。應勇曾長期在浙江政法系任職，2007年調任上海高級法院書記、院長，2013年出任上海市委組織部長，一年後兼任副書記，並於2016年9月兼任常務副市長。2017年1月份應勇出任上海市長。

據稱，應勇曾在浙江與習近平共事多年，有近5年的交集。上位3年來，應勇治下的上海可謂波瀾不驚，雖然他只是從2016年兼任常務副市長才接觸經濟管理、分管發展和改革事務，但似乎這並沒有影響到他上台後的發揮。過去3年，上海GDP增速仍然略高於全國水平。

新任武漢市委書記王忠林年近58歲，曾在山東多市任要職，此次調動是其首度跨省任職。履新前任濟南市委書記，王忠林長期在中共政法系統任職（時間近20年），擁有豐富的政法工作經驗。其在任期間被評價作風硬派，頗具改革魄力。

始於2019年末的新冠肺炎疫情已經持續了約有兩個月時間，對中國治理體系和治理能力構成了強有力的衝擊、挑戰和考驗。武漢新冠肺炎疫情像一面照妖鏡，照出了中國崛起亮麗外衣下官場形形色色的官僚主義和形式主義、慵懶無能被動的官員、低效繁瑣的行政審批程序、媒體監督角色的缺失以及落後的疫情防治體系。也再次說明了中國雖然已經崛起為全球第二大經濟體，但依舊是個發展中國家，國家崛起的底層還非常薄弱，治理體系和治理能力仍有太多亟待補齊的短板。而這顯然是對中南海敲響的一個警鐘。