【夏寶龍掌港澳辦】大V兔主席：「老將」出山　重新審視親中勢力

編者按：中央治港體系發生重大調整。曾任中共浙江省委書記，全國政協副主席、秘書長的夏寶龍兼任國務院港澳辦主任；免去張曉明的國務院港澳辦主任職務，改任港澳辦分管日常工作的副主任（正部長級）；駱惠寧、傅自應兼任港澳辦副主任。 對此，內地大V「兔主席」周四（13日）發表題為《走向新時代的港澳辦》的文章，指夏寶龍的背景和香港現有建制團體沒有關係，作為局外人可以重新審視各種親中勢力。 文章還提到，港澳辦負責人由副國級領導擔任，體現了中央對港澳工作的重視。而港澳兩位中聯辦主任同時兼任港澳辦副主任，是把港澳辦和中聯辦整合到一個組織內。

夏寶龍（右）以「老將」身份出山超出外界預期。（新華社）

以下為全文，香港01已獲公眾號「兔主席」授權轉載：

今天中央公布了與港澳體系相關的重要人員任免信息：夏寶龍兼任國務院港澳事務辦公室主任；免去張曉明的國務院港澳事務辦公室主任職務，改任國務院港澳事務辦公室分管日常工作的副主任（正部長級）；駱惠寧、傅自應兼任國務院港澳事務辦公室副主任。

夏寶龍生於1952年，今年68歲。他在地方上的最後職務是浙江省委書記，於2017年到北京擔任全國人大環境與資源保護委員會副主任委員，現任第十三屆全國政協副主席兼秘書長。副國級幹部就是國家領導人了，出來兼任港澳辦主任，已不僅僅是人事變動，而且是港澳體系組織架構形式上的變動。

之前駱惠寧出任中聯辦主任時，筆者曾基於公開信息做過一些分析。今天可以再看看此次港澳辦的人事變動。

與駱惠寧一樣，夏寶龍也是退居二線的幹部，被委以重要職務是老將出山，在這個年紀上，不會進一步提職，不需要有太多顧忌，做好國家交給的本職任務就可以。

圖為去年12月舉行的亞信非政府論壇第三次會議，夏寶龍作為會議主席在開幕式上發言。（中新社）

夏寶龍是典型的地方大員，擁有地方治理所需的所有知識結構、技能及政治經驗（像之前港澳辦的歷任主任，從廖承志、姬鵬飛、魯平、廖暉、王光亞到張曉明，都是外交體系、統戰體系、港澳體系的幹部）。在中國政治體制下，地方大員才是國家的治理者。他的到來，可以幫助從更加宏觀特別是治權、治理的角度看待、理解和處理港澳事務。

對港澳辦系統來說，夏寶龍完全是個外來者，可以從局外人的角度重新審視港澳辦的工作。夏寶龍的背景也使得他和香港現有建制團體沒有關係，作為局外人，可以重新審視各種親中勢力，不受歷史條件約束。

委任退居二線的老幹部出馬還有一個原因可能是因為這些個位置的人選確實棘手，負責人不好物色，作為權宜，先請有經驗的老將出山。老將能夠在短期階段性擔當，但中長期看肯定是過渡性的。

2015年5月，習近平在浙江調研，夏寶龍（左三）陪同視察國家戰略石油儲備基地。（新華視點）

夏於2003至2007年和總書記（習近平）在浙江搭過班子，這是頗長的一段共事時間。在這個時點出山，說明他深得信任，在關鍵時刻被委以要任。未來，他一定可以很順暢地向核心圈提供信息，最大程度減少潛在的信息不對稱或滯後。另，毫無疑問，這種特殊的背景聯繫也使他在職位之外還擁有額外的權能，能夠最大程度地在官僚體系內推動事情。

港澳辦負責人由副國級領導擔任，不僅僅提升了港澳辦這個具體部門在港澳體系內部中的地位，更體現了中央對港澳工作的重視。例如，職能部門「升職」是一種體制內的權力與資源賦能，這在港澳辦協調其他部委與地方資源時即能體現。

駱惠寧與林鄭月娥交談。（中新社）

有副國級領導兼任主任，香港中聯辦主任駱惠寧和澳門中聯辦主任傅自應也同時兼任港澳辦副主任。這就把港澳辦和兩個中聯辦整合到了一個組織之內。這當然是加強一體化領導，避免同級別平行部門導致的不協同。這不僅僅是人事變化，也是機構、組織和體系的變化。

目前這幾位領導還都是以兼任的方式進入到港澳辦，因此，架構上可能還只是過渡時期，未來港澳體系有可能進一步整合，進一步加強一體化的、協同的領導與管理。

張曉明改任港澳辦副主任。（新華社）

針對張曉明：不再擔任港澳辦主任，而擔任「分管日常工作的副主任（正部級）」。張的整個職業生涯都在港澳體系內，對港澳事務最為熟知，當然是主持日常事務的最佳人選。而由於港澳辦一下由國家領導人擔任主任，張沒有經歷「絕對意義」上的降職，但很難說沒有發生「相對意義」上的降職：