【武漢肺炎】鍾南山：料疫情2月中下旬現高峰　4月左右會平穩

武漢肺炎疫情持續。昨日（17日）下午，國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鍾南山與治療團隊再次開展遠程視頻會診，討論疑難病例的治療策略，同時就全國疫情發展趨勢、危重症救治發表看法。 期間，鍾南山表示根據現有數學模型和政府採取的有力措施，預計在2月中下旬出現峰值，4月左右全國疫情會平穩。

2月17日下午，國家呼吸系統疾病臨床醫學研究中心主任、中國工程院院士鐘南山在廣州醫科大學附屬第一醫院與武漢前方的廣東醫療隊ICU治療團隊再次開展遠程視頻會診。（南方都市報）

國家衛生健康委發布數據顯示，除湖北外，內地新增確診病總數已連續十多天下降。鍾南山，這表明中國採取的強有力干預措施已經取得明顯效果。

他介紹道，其團隊建立的數學模型將國家強有力干預措施和春節後務工人員返程高峰兩個變量納入考量，這兩個變量將改變疾病的自然發展規律。根據該模型預計，2月中下旬全國病例數將達到峰值，但並不意味著達到峰值後會馬上下降。

鍾南山團隊以數學模型分析，疫情2月中下旬或出現高峰，4月左右會平穩。（中新社／資料圖）

返程帶來新疫情高峰的可能性不大

鍾南山認為，目前是否已經達到峰值還不確定，還需要再觀察幾天，而且峰值不等於「拐點」，疫情還有可能隨著務工人員返程再次出現新的高峰。他補充道，主要大中城市都採取了強有力的措施做好出入人員的檢查，因此返程帶來新的疫情高峰的可能性不大。預計4月左右，全國疫情會平穩。

他透露，目前團隊正在研發IgM抗體檢測試劑，成果預計很快公佈，公布後將首先對武漢進行支援。

鍾南山認為，返程帶來新疫情高峰的可能性不大。（中新社）

危重症病人救治難度相較「非典」時期更大

鍾南山說，目前重症救治確實存在一定困難，特別是危重症病人救治難度相較「非典」時期更大。重症救治的主要困難在於病情有著不同的發展規律，隨著危重症的發展，病毒會持續損傷肺部，包括對肺實質的損傷、肺的分泌粘液阻礙氣道通暢等。針對重症救治，目前正在尋找更多有效的藥物、探索新的方法。

相較其他地方，武漢病死率較高。鐘南山認為，這與初期病人重複互相感染、感染病例增速較快有關，醫護人員無法在早期對病人進行氧療等適當治療，病情發展到終末期才進入重症病房，導致病死率高。

他指出，隨著全國早預防、早發現、早隔離措施更加深入，武漢的「封堵」措施更加到位，再加上來自全國的對湖北和武漢在人員、物資等方面的支持，相信情況將有所好轉。