【武漢肺炎】受命於危難　孫春蘭壓力超SARS當年吳儀

歷史總是驚人的相似。2003年，沙士（SARS）肆虐中國時，由女性中央政治局委員、國務院副總理吳儀出任國務院防治非典指揮部總指揮。如今中國爆發新型冠狀病毒肺炎疫情，又是由一名女性中央政治局委員、國務院副總理牽頭衝鋒在前。

「發起武漢保衛戰、湖北保衛戰全面總攻」，這是2月15日官媒《人民日報》一篇新聞報道的標題。發出此號令的這位70歲的中國女性，她是中共分管醫療衛生工作的領導人孫春蘭。

新冠肺炎疫情爆發後，中共成立中央應對疫情工作領導小組與中央指導組。前者由中央政治局常委、國務院總理李克強牽頭，留守北京指揮全國；後者由中央政治局委員、國務院副總理孫春蘭掛帥，被派往湖北省戰「疫」。從1月28日至今，22天來，孫春蘭以古稀之年奉命於危難之間，率領中央指導組一直在疫情爆發中心與重災區湖北省督戰。「婦女能頂半邊天，誰說女子不如男？」

2003年7月，吳儀（前排右2）聽取國務院非典防治工作督查組匯報。（新華社）

歷史總是驚人的相似。2003年，沙士肆虐中國時，由女性中央政治局委員、國務院副總理吳儀出任國務院防治非典指揮部總指揮。如今中國爆發新冠肺炎疫情，又是由一名女性中央政治局委員、國務院副總理牽頭衝鋒在前。

「小女子受命於危難之中」，吳儀曾說：「當時家寶（時任國務院總理温家寶）同志找到我，說讓我來牽頭遏制非典（沙士），但我當時心裏的確是沒底啊！雖然我吳儀從事革命工作40年來從來對國家說過『不』字，可如今我已是60多歲的人啦，再讓我重新去分管一個我不熟悉的領域，哎，我真的壓力不小啊！」

當年抗擊沙士，吳儀65歲；孫春蘭今年70歲。當年沙士整個疫情，內地累計報告臨床診斷病例5,327宗，死亡349宗。這次新冠肺炎疫情，截至2月17日24時，內地累計報告確診病例72,436宗，死亡1,868宗；湖北省累計確診病例59,989宗，死亡1,789宗。從疫情對比可見，孫春蘭面臨的壓力比吳儀要大得多。

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情仍然嚴峻，圖為武漢亞心總醫院隔離病房內。（中新社）

🔑古稀老人孫春蘭戰「疫」日程🔑

1月20日，在北京出席疫情防控工作電視電話會議並講話，主持召開國務院應對疫情聯防聯控工作機制會議。 1月22日，在湖北省武漢市檢查指導疫情防控工作，慰問一線防控人員。 1月23日、24日（除夕），在北京連續召開國務院應對疫情聯防聯控工作機制會議。 1月25日，在北京出席中共中央政治局常務委員會會議，匯報疫情防控工作。 1月26日，在北京出席中央應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議，任小組成員。 1月27日，陪同中國國務院總理、中央應對疫情工作領導小組組長李克強赴武漢考察指導疫情防控工作。 1月28日至今，率領中央指導組在湖北開展疫情防控指導工作。

2月15日，孫春蘭率中央赴湖北指導組來到武漢市兩間醫院，實地考察患者收治和床位準備情況。（新華社）

孫春蘭是中共25名現任中央政治局委員中唯一的女性，也是最年長的中央政治局委員（現任中央政治局委員有6人生於1950年，孫是其中之一）。而在國務院10名領導成員（總理、副總理、國務委員、秘書長）中，孫春蘭是唯一的女性，也是最年長的國務院領導成員。值得一提的是，中國女性平均退休年齡，比男性平均退休年齡年輕5歲至10歲。

孫春蘭是河北饒陽人，1969年在遼寧省鞍山工業技術學校畢業後，一直在鞍山工業戰線工作19年，曾任遼寧省鞍山化纖毛紡織總廠副廠長、黨委副書記、黨委書記。1988年開始從政，曾任遼寧省鞍山市婦聯主任、遼寧省婦聯主席、遼寧省總工會主席、遼寧省委副書記、大連市委書記。2005年，55歲的孫春蘭出任中華全國總工會黨組書記、副主席，進入正部級幹部序列。

2009年，孫春蘭出任福建省委書記。2012年在中共十八大上當選中央政治局委員，隨即調任天津市委書記。2014年孫春蘭重返中央，出任中央統戰部長。2018年出任國務院副總理，分管衛生健康、體育、教育等工作。