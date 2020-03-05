【新冠肺炎】疫情期間內地加強防控排查　逾30名涉命案逃犯落網

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，內地加強防控排查。據內媒《紅星新聞》疏理，至少有超過30名涉嫌謀殺的逃犯在疫情防控期間落網，不少犯下命案的逃犯潛逃時間超過20年，潛逃時間最長的37年。此外還有多名逃犯在疫情防控期間自首。

最近在內蒙古落網的胡某順是河南省內黃縣人，20年前因和鄰居有宅基地之爭，他和哥哥將鄰居一家三口殺害潛逃。（內蒙古阿拉善盟阿左旗公安局）

報道指，2月23日，江蘇省公安廳發布通報稱，疫情發生一個月來，江蘇省共拘捕逃犯481名。2月28日浙江省公安廳發布通報稱，1月23日至2月22日，浙江省共拘捕在逃人員678名，其中外省在逃人員74名，故意殺人在逃的3人。在安徽省，自疫情發生至2月19日，該省也拘捕各類在逃人員452名，其中有2人身負命案潛逃20年。

據《紅星新聞》疏理60宗疫情期間落網的典型案件，發現有13宗案件是當事人自首。這13宗自首案件中，涉嫌搶劫的有4人，涉嫌殺人的有4人，涉嫌販毒或運輸毒品的有3人。此外，涉嫌詐騙和強姦而自首的，各1人。自首者中很多人都潛逃20年以上。疫情防控期間，他們在居住、謀生面對各種困難，在面對處處查身份證的情況下無處可逃，最終只能自首。

張某祥潛逃20年，最終選擇到廈門警局自首。他表示，看到處處關卡加密、盤查更嚴，心慌了。（影片截圖）

其中，張某祥於1995年夥同他人在貴州安順持火藥槍、炸藥、刀具等搶劫，被判處有期徒刑9年，2000年10月服刑期間，他趁外出勞動之機脫逃。張某祥潛逃20年而最終選擇到廈門警局自首，他表示看到處處關卡加密、盤查更嚴，心慌了。因為張某祥沒有身份證，躲藏期間無工可打、無房可租，坐不了車，身上又沒錢，只能在小樹林、排洪溝、橋底下風餐露宿，忐忑不安度日。報道指，更多沒有選擇自首的逃亡者，則在疫情防控期間，在社區工作人員、民警或義工等查研身份過程中，漏出馬腳而落網。

專家：形勢緊，科技強，更強是人防

中國人民公安大學治安學院教授王太元以「形勢緊，科技強，更強是人防」來解釋這現象。王太元稱，疫情嚴重、形勢緊急，在逃人員也擔憂東躲西藏易感染疫病而送命；其次，全國各地利用各種高科技手段測體溫、查證件、嚴管進出車輛和人員，加上掃臉驗證、網上比對日益普及和全國共享，在逃人員隱匿逃逸的難度日益加大；再次是「強人防」，不光警務司法人員，各級各類公務人員，甚至社區管理者、社會服務人員、全體公眾都普遍關注「你是誰？從哪裡來？到哪裡去？」的問題，在如此普及的全民動員面前，隱姓埋名、東躲西藏者，也難以隱藏、無所遁形。

（《紅星新聞》）