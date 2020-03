新冠肺炎｜大V兔主席評病毒源頭陰謀論：信哪種故事取決政治立場

自湖北武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)在全球擴散,關於病毒的起源一直是外界熱議焦點。除了中美官員針鋒相對之外,各種「陰謀論」的文章亦不停在網上流傳,引起公眾疑惑和誤解。 對此,內地大V「兔主席」周六(14日)發表題為《COVID-19「境外輸入說」的源起及陰謀論》的文章,總結了「境外輸入假說」的一些特點,認為「有甚麼樣的立場取態,就會選擇相信甚麼樣的故事」。 而針對中國外交部發言人趙立堅在Twitter稱「可能是美軍把疫情帶到了武漢」,文章不點名指出,個別外交部官員的做法欠缺考慮。

本文只討論新冠病毒(COVID-19)「外地起源」的陰謀論及觀點。所謂「外地起源」,其實就是指美國起源。

境外輸入的說法從2月下旬開始出現,爆發在2月27至28日,有意思的是僅指向一個地方——美國。追溯了一下它的發展源頭。1月份以來,美國媒體無論左右都在不斷報道宣傳流感(influenza)的病死人數及病死率,筆者認為這是因為美國人比較熟悉流感,只有放到流感框架下才能比較、理解COVID-19。另外,在疫情跨國傳播爆發後,美國媒體仍念念不忘地強調流感才是最大的危險。

2月21日,日本朝日電視旗下的ANN News一期節目中報道說美國這一輪流感季已經有2,600萬人患病,1.4萬人死亡。2月14日CDC從疑似流感的患者收集到的檢測樣進行調查,發現其中摻雜了一些非流感病例。目前一些大城市已開始評估是否進行大範圍病例檢查。因為檢測問題,現有的流感案例中也有可能混入COVID-19。

緊接日本「朝日電視」報道後,就是軍運會美國軍人運動員輸入論。據說,2019年11月7日,武漢舉辦的第七屆世界軍人運動會期間,武漢市金銀潭醫院組建的軍運會防治傳染病疫情的醫療團隊前後救治過5位外籍輸入性傳染病運動員。最初未披露這些運動員得的是甚麼病。坊間就開始流傳其有可能是新冠病毒。

在2月25日,對此說法就有闢謠《武漢世界軍運會是新冠病毒傳染源頭?謠言!》 2月23日,金銀潭醫院院長張定宇在電話明確回覆:「武漢軍運會期間,我們接收的五名外籍運動員,患的都是瘧疾。」

對境外輸入假說的一點總結

1) COVID-19境外輸入的「故事」是在2月下旬開始構建的,集中在2月27日-28日兩天。

2) 「COVID-19境外輸入說」的起源地全部指向美國,沒有第二個「嫌疑國」。

3)「COVID-19美國輸入說」是逐漸構建起來的,具有感性成分、信仰成分,不是通過單一的證據或事件。

4) 個人一旦相信了「COVID-19美國輸入說」,就會四處找尋證據支持這種說法,無論證據有多牽強。

5) 生物/基因武器之類說法陰謀論色彩太強,已被主流摒棄;人們傾向於認為這是來自美國的一般輸入性疫病:既然美國流感之類呼吸道傳染病那麼多,病毒就有可能是從你美國來的唄(實際上流感是全球性疾病,中國每年流感死亡人數也有8至20萬,只是美國的統計比較全面,宣傳比較多(「美國流感」的鋪墊)。

6) 和其他國家一樣,美國也會把流感與COVID-19混淆——要強調的是這個情況對所有國家都一樣,例如武漢初期也存在區分COVID-19及其他呼吸道疾病的挑戰,而這正是COVID-19抗疫的難點。武漢初期有患者死於肺炎但未被確診的,就是這種情況。但只要和美國聯繫起來,網友就會邏輯跳躍,認為這是COVID-19來自美國的證據,全球零號病人就出現在美國。

7) 有特定政治立場和取態的人群會更容易相信COVID-19美國輸入說——通常為愛國主義者、民族主義者、體制捍衛者等。另外年紀大一些的人因為歷史教育及知識結構問題,也比較容易受到影響。

8) 對這些政治立場與取態的人來說,將COVID-19起源國指向美國是有特殊意義的,可以說是一種心理需要、認知需要,因為美國現在是我們在國際政治及意識形態對立面。美國及海外反華陣營通過COVID-19來指控、「黑」中國,因此沒有甚麼能夠比反證COVID-19本身即來自美國更能顛覆這種指控了。

9) 專家學者只要說無法100%確認COVID-19起源地是中國,網友就會邏輯跳躍,認為COVID-19病毒100%來自海外。

10) 國際輿論場上一些「避免政治不正確」、淡化病毒起源地以避免地域歧視的說法,都會被國內網友詮釋為是在說明COVID-19來自海外。

11) 只要對COVID-19中國本地起源說有人任何不能信服之處,就會邏輯跳躍,認為COVID-19一定是起源於海外(符合陰謀論的認知特徵)。

12) 中國的「公知」、燈塔主義者、體制批判者一般很難相信及接受這種敘事。因為他們的立場和取態決定了,「COVID-19美國輸入論」這種說法將嚴重干擾他們對2019疫情的整個敘事。他們的敘事是:疫情自中國爆發的根本原因是體制問題。因為沒有吹哨人,或吹哨人沒有起到作用,使得疫情在爆發爆發,向全球輻射。一切都是體制原因。「中國欠全球一個道歉」。「COVID-19美國輸入論」是從根本上顛覆這個敘事,是「毀三觀」的,所以絕對不能接受。

13) 海外華人社會的反中勢力(例如香港的深黃和台灣的深綠)接受的則是180度相反的故事,包括咬定病毒系由本地疾控/病毒研究機構的洩露事故所致。

最後,一言蔽之,有甚麼樣的立場取態,就會選擇相信甚麼樣的故事。

COVID-19的到底起源自哪裏?

鍾南山實際的觀點應該是,疫情最初發生在中國。當然要首先從中國開始考慮。但從科學的角度,也不能完全排除境外起源。但首先肯定要考慮中國起源。

張文宏的看法更有力,符合流行病傳播特徵:「中國只有武漢最先出現了這個新傳染病,如果是外面傳到中國來,應該是幾個中國城市同時發病,而不是有時間先後」。

這個分析的內在邏輯很強:迄今為止,全球能夠追溯的最早案例都還在武漢,並且其中絕大都數都與野生動物交易市場相關(其中包括但不限於華南海鮮批發市場),因此暗示很可能和處理野生動物有關。

如果由境外輸入(特別是如果從美國輸入),那COVID-19應該在北京、上海、深圳、香港等與人口互動最多的地方同時出現,甚至還應該先於武漢出現,。而且,如果是從美國這樣的國家輸入,那應該同時在所有與美國有密切人流互動的國家出現,包括歐洲大陸、英國、加拿大、拉丁美洲、中東等。

認為由美國(或其他國家輸入武漢)的假說,需要回答這些問題:

1) COVID-19是傳播性如此之強的一個病毒,如果在美國出現,沒有被人注意,沒有任何防控措施,已經能夠傳到千里迢迢之外的武漢,難道在美國本地就沒有傳播麼?很可能不但在本地已經傳播,而且已經爆發了。那為甚麼沒有在本地被發現、被檢測出來?這就不是美國一地疾控的失敗,而是美國從聯邦到各州、各地方的傳染病防控系統的集體失效;

2) COVID-19能夠從美國傳到中國,為甚麼不能夠傳到其他國家?英國、法國、德國、加拿大。為甚麼沒有一個國家發現COVID-19?難道說所有國家不同的傳染病防控系統同時失效?

3) COVID-19能夠從美國傳到武漢,那為甚麼不能傳到北上廣深香港澳門台灣呢?唯獨武漢能夠發現,難道所有其他其他地方的傳染病防控系統也同時失效?

4) 外地輸入的正常邏輯是,如果武漢發現了COVID-19病毒,那很可能病毒已經在全球多個地方傳播了。這正是2月份以來全球各國確診本國COVID-19病例時所處的情形。

5) 難道武漢擁有全球、全中國最領先的傳染病防控系統,發現了全球各地都忽略的病毒?顯然,如果這樣去推理,反對派會指出——這是不可能的。如果說全球只有你能檢測出這個病毒,那說明病毒就是你發明的(然後推到進入「中國疾控/病毒研究洩露陰謀論」)

對一個事情的解釋越繞,越複雜,越牽強,就越像陰謀論。

陰謀論的另一個典型特徵是「不可證偽性」:陰謀論支持者的認知傾向是,只要你不能100%論證說某個「陰謀」是不成立的,不能排除0.0001%的可能性,那這個“陰謀”就是真相。陰謀論是不可證偽的。

這是一種典型的認知謬誤。它不是去客觀描述和還原現實世界,而是在構建一個滿足個人心理需求的敘事。

最簡單直接的解釋往往才是真相。因此,筆者的觀點是(這不是流行病學專家的觀點,而是我的個人看法)COVID-19是起源自武漢/湖北的,中間宿主很可能是某種野生動物,這個疫病在之後的一到兩個月內傳到了世界各地。

病毒是無國界的,COVID-19是人類命運共同體在2020年及往後要共同面對的挑戰。

「When they go low, we go high」及政府的取態

今天,個別外交部官員在twitter上發文支持了這種觀點,引起了巨大的輿論反響。筆者以為,從個人層面,被這種說法所吸引都是可以理解的。他們認可這種假說,表示這種假說的廣泛傳播性及影響力。但這種說法是沒有科學依據的,是不登大雅之堂的,如本文所列,基本屬陰謀論的範疇。

如果在俄羅斯,且這個問題涉及你死我活的主權鬥爭,那麼他們將利用國家資助的互聯網信息工廠「IRA」製作大量的文宣材料廣泛向全球傳播,如果不能說確立某種觀點,至少可以達到混淆視聽的目的。

但俄羅斯政府會承認自己參與過這種行為麼?絕對不可能!不管背後如何操作,但檯面上的政府必須與此保持最嚴格的界限,絕對不能參與到或被認為參與到陰謀論的宣傳推廣上。

所以這幾位外交官員的做法是很欠考慮的,他們的行為會被外界認為是中國官方的態度。

筆者很欣賞奧巴馬夫人Michelle在2016年Trump大選時為民主黨助選時的一個口號:「When they go low, we go high.」(大意:當他們採用低級的手段時,我們更要採用高級的手段。中文類似表述包括,「我們不能自跌身價」,「行得端,坐得正」,「不與他們一般見識」。「君子不與小人鬥」,「要高大上,不要下三濫」……)。

Trump強調病毒是foreign virus(外國病毒),從中國經歐洲輸入時,反對派媒體CNN諷刺Trump:「病毒已經在美國了。病毒是沒有國界的啊!」Trump還愛在twitter轉發未經核實的、陰謀論的素材。Trump的這些行為都很low,全世界都看在眼內。

中國政府這時就要,「When they go low, we go high」,要高風亮節,萬萬不能被Trump帶到溝裏去,在道德上降維鬥爭。外事工作者尤其要注意這一點。