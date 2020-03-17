新冠肺炎．一文睇晒丨嚴防境外疫情輸入　內地如何應對入境人士？

新型冠狀病毒肺炎（俗稱武漢肺炎）在全世界多國蔓延。在內地，雖然疫情趨緩，但仍然面臨境外輸入疫情的散播風險。3月16日，內地31個省份新增確診病例21宗，其中20宗都來自境外。因此，當務之急是阻絕疫情由境外輸入。 而內地多個省市連日來都推出數項針對入境人士的管理措施，包括集中隔離、自費治療及追究瞞報責任等。

在北京，自周一（16日）零時起，政府對所有境外進入人員集中隔離14天，隔離期間的費用自理。兩種特殊情況可以申請居家觀察：一是70歲以上老人、未成年人、孕產婦和患有基礎疾病等原因不適合集中觀察的；二是有單獨住所，且住所內沒有其他同住人員的。

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北京：無症狀入境旅客依目的地分流

具體措施則是，一方面加強飛抵北京的國際航班管理，登機前必須進行體溫檢測，不允許有症狀人員登機；國際航班機組和空乘人員實行封閉式管理。旅客抵達後，要進行測量體溫、填寫健康聲明卡等排查檢疫，有發熱等症狀者，經過初步健康檢測直接送至定點醫院救治。

所有無症狀境外進京人員，則需從首都機場到順義新國展中心集散點分流、登記。若境外抵京人員目的地是其他省市，則由各省市安排在新國展中心的專門救護車輛，轉送至當地的集中觀察點，進行14天集中觀察。

在北京安置的旅客，則可從4間隔離酒店中自行選擇1間，再共同乘車至酒店安置。抵達酒店後，酒店工作人員將為他們測量體溫，酒店大廳則劃分出測溫、行李暫放、速遞存放、等候及登記區等不同的區域，入住旅客還要遵守相距1米的規定。

在隔離酒店內，境外入境人員會被安排在符合通風隔離要求的房間，酒店還會向他們提供服務袋，內容除了介紹服務項目外，還提供一支溫度計，便於每日測量報告體溫。酒店餐廳可供點餐，為避免接觸，處理生活垃圾及取外賣、速遞等，均由酒店服務人員代勞。

若被隔離人員的親友想要前來關心，只能在酒店門外隔着玻璃，通電話、打招呼。他們為被隔離人員帶來的個人物品及食物，也要放置在門邊的台階上，等待工作人員幫忙遞送。雖然親人們可以短暫地透過玻璃互相確認彼此安好，但為避免擾民及洩露隔離酒店的資訊，工作人員會適時主動勸返在門外聚集的親友。

追究瞞報者責任 嚴格社區健康管理

針對近日來各地出現入境人員隱瞞病症被立案的情況，最高法、最高檢、公安部、司法部、海關總署聯合發文，要求依法懲治妨害國境衛生檢疫違法犯罪行為，並明確了妨害國境衛生檢疫行為的情形。

北京市要求，入境旅客應如實填報健康狀況，對有虛報信息、隱瞞病情等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為，依法依規追究責任，並納入信用體系。對於此前已執行居家觀察但還未滿14天的境外進京人員，要嚴格社區健康管理，違反規定的嚴肅處理。對境外進京人員有症狀、病史、線索或必要進行檢測的，包括到發熱門診或急診就診的，要進行核酸檢測。

北京國際機場出現入境人潮。（微博圖片）

廣東省則發布最新防控措施，對入境旅客實施全流程健康監測和管理服務，實現口岸篩查、專車接送、社區健康管理「三個全覆蓋」。具體做法為：目的地為入境口岸所在城市的，由該城市指揮部專車接送至旅客目的地，實行14天居家或集中醫學觀察；目的地為省內其他城市的，由目的地指揮部專車接送至旅客目的地，實行14天居家或集中醫學觀察。

目的地為省外的，由廣東省防控指揮部將旅客相關信息推送至目的地省（自治區、直轄市）防控指揮部，由其安排專車接返；目的地省（自治區、直轄市）不安排專車接送的，由入境口岸所在地指揮部將旅客護送至離粵交通工具；納入所在省（自治區、直轄市）防控措施管理。無法明確目的地的，由入境口岸所在地指揮部安排集中醫學觀察14天。

多地無醫保境外輸入病例需自費醫療

此外，北京、上海、四川成都、內蒙古等多地明確無境內醫保的境外輸入病例需自費醫療。山東濟南則是對於主動申報者免費集中隔離，對不主動申報而經排查發現的，隔離和診療費用需自行承擔。

↓↓ 按圖看多個省市防範境外疫情輸入措施 ↓↓

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上海「綠黃紅」3色貼紙分流

上海的隔離措施則稍顯寬鬆。根據上海市最新要求，在14天內有韓國、意大利、伊朗、日本、法國、西班牙、德國、美國等16個重點國家旅行或居住史的乘客，在上海擁有住處的可進行居家觀察，否則將被集體隔離。

旅客下機進入等候區時，如果14天內有沒有重點國家旅遊居住史，旅行證件會被貼上綠色貼紙，出關後即可自行離開。若來自重點國家，且目的地為上海者，會被貼上黃色貼紙，要到集散點登記並核對居住地址等資料；若無家人或公司派車接機，將由專車、專人統一集中接送。若飛抵上海後將轉往江蘇、浙江等地，旅行證件將被貼上紅色貼紙，抵達當地後再依相關規定進行隔離。

（綜合報道）