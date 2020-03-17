【新冠肺炎】中國首批援助物資抵達　塞爾維亞總統總理致謝

新冠肺炎（俗稱「武漢肺炎」）疫情持續，塞爾維亞政府網站16日（周一）宣布，在中國駐塞爾維亞使館和塞爾維亞政府的協調配合下，由深圳猛獁公益基金會捐贈的新冠病毒核酸檢測試劑盒於15日晚運抵貝爾格萊德。塞爾維亞政府又強調這是塞爾維亞收到的第一批對抗新冠肺炎的國外援助物資。

塞爾維亞總統武契奇向中國表示感謝，強調這是塞爾維亞收到的第一批來自國外的疫情防控物資援助。（《人民日報》）

塞爾維亞總統武契奇和總理布爾納比奇分別通過媒體向中國表示感謝，強調這是塞爾維亞收到的第一批來自國外的疫情防控物資援助。

此前，武契奇於15日晚發表電視講話，宣布塞爾維亞進入緊急狀態，15日晚上關閉邊境，除本國公民、外交人員、持塞爾維亞居留人員、中國醫療援助人員外禁止所有人入境。

武契奇當時又表示，困難來臨之時，不能寄希望於歐盟，唯一會向塞爾維亞伸出援助之手的只有中國。塞爾維亞已從中國緊急購買了500萬個口罩和一批呼吸機，即將抵達。在抗擊新冠疫情方面，中國有著大量的臨床經驗、高效的管控措施和治療技術，是值得借鑒、學習的。在當前疫情面臨防控壓力之時，塞爾維亞向中國發出緊急求助，希望能得到中國技術與物資方面的援助。

（綜合報道）