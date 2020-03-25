中央依法治國委員會：打擊鄉村收買外籍婦女為妻、非法收養等罪案

中新網今日（25日）報道，近日中央全面依法治國委員會印發了《關於加強法治鄉村建設的意見》(以下簡稱《意見》)，《意見》明確，要強化鄉村司法保障，嚴厲打擊農村黑惡勢力及其保護傘、邪教組織，堅決把受過刑事處罰、存在村霸和涉黑涉惡涉邪教等問題的人清理出村幹部隊伍，打擊收買外籍婦女為妻、非法收養兒童、黃賭毒違法犯罪活動。

《意見》提出，要嚴厲打擊農村黑惡勢力及其保護傘。（資料圖片）

《意見》提出，到2022年，努力實現涉農法律制度更加完善，鄉村公共法律服務體系更加完善，基層執法質量明顯提高，幹部群眾尊法學法守法用法的自覺性明顯提高，鄉村治理法治化水平明顯提高。到2035年，鄉村法治可信賴、權利有保障、義務必履行、道德得遵守，鄉風文明達到新高度，鄉村社會和諧穩定開創新局面，鄉村治理體系和治理能力基本實現現代化，法治鄉村基本建成。

《意見》提到九項主要任務：完善涉農領域立法，規範涉農行政執法，強化鄉村司法保障，加強鄉村法治宣傳教育，完善鄉村公共法律服務，健全鄉村矛盾糾紛化解和平安建設機制，推進鄉村依法治理，加快「數字法治·智慧司法」建設，深化法治鄉村示範建設。

（中新網）