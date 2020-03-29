【新冠肺炎】馬雲公益基金會抗疫資金全來自馬雲個人　無社會募捐

全球新冠肺炎疫情持續，馬雲公益基金會及阿里巴巴公益基金會先後向多國捐贈抗疫物資。 兩個基金會28日（上周六）共同發文回應網友對其捐贈物資的資金來源問題，均表示尚未接受任何第三方捐贈，其中馬雲公益基金會的資金全部來自於馬雲的個人捐贈。

馬雲公益基金會早前在微博宣布向伊朗捐贈100萬個口罩。（新浪微博）

馬雲公益基金會表示，自疫情以來，馬雲公益基金會所有用於國內以及國外140多個國家抗疫公益事業的資金全部來自於馬雲的個人捐贈，未有從社會募捐。

馬雲公益基金會又稱，馬雲公益基金會成立於2014年，是馬雲個人提供全部資金的公益基金會。基金會目前主要專注教育、企業家精神、女性領導力和環境保護。截至目前，馬雲公益基金會尚未接受任何第三方捐贈。為了讓公益更加透明、喚起更多人參與，馬雲公益基金會所有捐贈去向，都會向社會公開，因此馬雲公益基金會五年來一直在官方網站上向社會公布全部資金去向，歡迎大家的批評和監督。

阿里巴巴公益基金會也表示，2010年阿里巴巴董事會決定，每年將集團營業額的千分之三用於公益事業。2011年，阿里巴巴公益基金會正式成立。10年來，阿里巴巴公益基金會所有公益資金均來自於此，尚未接受任何第三方捐贈，也不涉及平台客戶的捐贈資金。

在全球疫情爆發後，馬雲向歐洲、非洲、東南亞、美國等多國提供物資援助。據內地自媒體21Tech不完全統計，馬雲公益基金會捐贈的口罩數量超過1760萬個，試劑盒數百萬個。

（綜合報道）