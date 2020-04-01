新冠肺炎｜鍾南山料全球疫情月底現轉捩點　中國不會有第二波高峰

新冠肺炎疫情全球大流行，歐美多國均成為重災區，確診者數以萬計。對此，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山表示，隨著各國採取強力措施，全球疫情預料會在4月底出現轉捩點，而中國估計不會有第二波疫情高峰。

鍾南山認為，中國不會否有第二波疫情高峰。（中新社）

鍾南山4月1日接受深圳衛視專訪時表示，新冠肺炎傳染性強、死亡率高的病毒，有兩個辦法，一方面是把它壓制，不讓其擴散，再爭取時間，另一方面是延緩，採取措施令患者少一點。隨著各個國家採取強有力的措施，相信到4月底左右，疫情應該下來了。

鍾南山稱，中國估計不會否有第二波疫情高峰，因為有強有力的監測系統，一旦發現立即隔離，第一時間切斷傳播鏈。因此，不會出現像第一波那樣的疫情大爆發。

鍾南山料全球疫情4月底現轉捩點。（中新社）

鍾南山又指，目前有部分康復出院後再對病毒呈陽性的個案，即所謂「復陽」患者，傳染機率低，而且患者康復後會產生比較強的抗體，一般不會重新感染。但到目前為止很難說康復患者是否會有後遺症。因為疫情爆發至今才三個月，還需要密切觀察。

對於「無症狀感染者」，鍾南山表示，已能證實他們有明確的傳染性，但沒有證據證明其傳染性很高。他認為，應對兩類重點人群，一是確診患者的密切接觸者，二是從重點疫區回來的人進行「雙重檢測」，即核酸檢測和抗體檢測，以證實他們有沒有受感染。