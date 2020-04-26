【新冠肺炎】疫情爭論升級　中國駐德使館發文駁西方指控

新冠肺炎疫情在全球範圍內持續肆虐，圍繞病毒源頭、信息公開等問題中西輿論爭議不斷。對於其中部分指控，中國駐德使館於近日發文反駁。

對於「病毒來自武漢」、「病毒系武漢試實驗室人工合成」等說法，中國駐德大使館網站刊登的文章強調，所有現有證據表明，新冠病毒源於自然，武漢病毒研究所與新冠病毒的起源毫無關係。

關於新冠病毒來源、信息公開等問題，西方輿論不斷指責中國，中美兩國更爆發激烈外交爭執。（Reuters）

文章列舉瑞典微生物學教授安德森（Kristian Andersen）、德國漢堡大學生物風險跨學科研究小組負責人傑瑞米艾斯教授（Gunnar Jeremias）等學者的說法強調，關於新冠病毒的實驗室起源論不可信，該病毒不是人工合成的產物。「即使全世界最好的實驗室也無法制造此種病毒。」

文章還特別指出，中科院武漢病毒研究所的國家生物安全實驗室具有經認證的P4防護等級，可處理世界上最致命的病原體。該實驗室距武漢市中心約30公里，病毒不可能從這樣高安全級別實驗室泄漏。

另外，文章指，武漢是首個報告新冠肺炎病例的地方，但並不一定是新冠病毒的來源地。為避免污名化，世界衛生組織亦指出，對人類傳染病和病原體命名應避免使用地名、國名和人物、動物名稱及可能引發恐慌的概念。

中國外交部也曾多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，所謂「實驗室泄漏」等說法毫無科學依據。

多國擬提起訴訟

除上述爭論外，近來西方國家指責中國隱瞞疫情，美國共和黨參議員霍利（Josh Hawley）還提出議案，建議各國向中國索賠。

對此，報道公布了中國向世衛通報疫情的時間線：2019年12月31日，中國向世衛組織駐華代表處通報武漢出現不明原因肺炎疫情；2020年1月3日起，中國定期向世衛組織、包括美國在內的有關國家以及中國港澳台地區及時、主動通報疫情信息；1月8日，中國衛健委專家評估組初步確認新冠病毒為疫情病原；1月12日，中國向世衛組織提交新冠病毒基因組序列信息；1月16日，病毒聚合酶鏈式反應（PCR）診斷試劑優化完成；1月20日，中方通報，基於紮實的流行病學研究證實新冠病毒可人傳人。

目前，包括美國、意大利、英國、德國，甚至印度等國的機構、團體對中國政府提起訴訟，要求賠償。整體來看，求償金額在數千億美元至數萬億美元之間。

對於美國政府頻繁指責中國並要求賠償，美國《紐約時報》曾評論指出，美國政府試圖將責任歸咎於中國，以轉移外界政府處理疫情的嚴厲批評。評論認為，共和黨人相信怪罪中國，並利用美國對北京的敵意，是挽救特朗普在總統大選中的最好方法。

中國外交部則多次指責美方在詆譭抹黑中國，要求美方「停止對中國的無端指責」，強調「美國應當首先做好自己的事情」。