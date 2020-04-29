新冠肺炎｜5人持湖北「綠碼」檢出感染　內媒：個人填資料即生成

內地新冠肺炎疫情重災區湖北於上月底解封，持健康碼「綠碼」者可以離省。不過，近來卻不時傳出湖北「綠碼」的確診病例或無症狀感染者。 人民日報社旗下的《健康時報》今日（29日）報道指，根據實測，生成「綠碼」只需要個人將自己的資料、身體情況填寫即可。

根據官方通報不完全統計發現，目前全國持「湖北綠碼」出省後被確診或被診斷為無症狀感染者人數已達5人。

內地新冠肺炎疫情重災區湖北於上月底解封，持健康碼「綠碼」者可以離省。圖為湖北「綠碼」。（《健康時報》）

蘇北人民醫院重症醫學科主任鄭瑞強表示，「出現這種情況主要由於兩個方面的原因，首先，『健康碼』的信息需要自己填寫，這就涉及到了一個準確性的問題。」另一方面，可能是由於該患者本身屬於無症狀感染者，所以在填報資料時，身體本身沒有任何症狀，所以無法準確的填寫和排查。

根據《湖北健康碼有關問題權威解答四十條》，湖北健康碼是以個人健康數據為基礎，由個人申報、後台比對，生成個人專屬二維碼。該二維碼有綠、黃、紅三種顏色，系統對比核驗發現申請人記錄為確診病例、疑似病例、發燒病例、無症狀感染者，發放紅碼；發現申請人記錄為在管的密切接觸者，發放黃碼；未查詢到記錄的申請人，發放綠碼。

據《健康時報》實測登陸「湖北健康碼」小程序，嘗試進行「綠碼」申報。發現申請「綠碼」只需要個人將自己的資料、身體情況如實填寫即可，包括個人健康情況、14天內是否接觸過疑似或確診人員、親屬是否有確診患者等資料全部為個人填寫選項，並且全部默認為「否」。結束填寫資料後，「綠碼」即刻生成。

（《健康時報》）