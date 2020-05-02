【新冠肺炎】人民日報：美政客泯滅人性　「甩鍋」中國無助抗疫

新冠肺炎席捲全球，美國多次指責中國沒有及時公開透明地披露疫情，有美方官員要求中國為此承擔責任。 對此，官媒《人民日報》繼5月1日署名「鐘聲」發表題為《污名化是危險的「政治病毒」》的評論文章批評美國政客「污名化中國」會危害全球抗疫後，2日又以「鐘聲」名義發表題為《甩鍋豈能拯救生命，造謠中傷中國抗疫有悖正義》的評論文章，稱美國抗疫不利，卻要「甩鍋」中國和世衛組織，美國一些政客漠視生命泯滅人性，不僅無助於自己克服困難，而且會讓世界蒙上陰影。 據了解，「鐘聲」是「中國之聲」的簡稱，人民日報以此為筆名發表國際評論。

文章說，以美國國務卿蓬佩奧為代表的美國一些政客卻和霍士新聞（Fox News）等美國右翼媒體一唱一和，為了推卸自己救治不力的責任，玩起了「甩鍋」（推卸責任）遊戲。

文章說，古往今來，面對大災大難只想著撈取政治資本的人，最後都會被釘在歷史的恥辱柱上。

當地時間4月17日，中國遼寧省向美國猶他州捐贈的防疫物資抵達鹽湖城。（中新社）

文章又表示，美國一些政客「甩鍋」中國還不夠，還要「甩鍋」世衛組織。文章說，這些人不反思自身應對疫情的「災難性」做法，反而把自己國家的疫情擴散歸咎於「中國和世衛組織延誤通報」。文章引述《刺針》主編理查·霍頓，指在世衛組織宣佈緊急狀態之後依然不作為，是會員國的責任，而不是中國的過錯，世界應該感謝中國的警告和抗疫努力。

文章說，美國是目前全球疫情最嚴重的地區，政府應對中出現的種種失誤，激起社會各界普遍不滿，而美國一些政客為了推卸責任，卻玩起了障眼法，一邊對內罔顧事實地評功擺好，一邊對外信口開河地造謠生事。文章強調，災難當前，危急關頭，守望相助方能共渡難關，團結協作才可應對挑戰，中國的努力和貢獻有目共睹，決不是一些人的政治操弄可以改變的。

文章最後說，在大災大難面前，選擇仇恨、攻訐，不僅無助於自己克服困難，而且會讓世界蒙上陰影，奉勸美方一些政客，漠視生命泯滅人性，飲鴆止渴自食苦果：少一些「甩鍋」的表演，多一些抗疫的行動；少一些無端的鼓噪，多一些人道的盡責；少一些惡毒的挑唆，多一些認錯的態度，惟其如此，方能救人之命，終結悲劇。