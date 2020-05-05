中行原油寶及瑞幸財務造假事件後　劉鶴主持召開國務院金融委會議

國務院副總理、國務院金融穩定發展委員會主任劉鶴在周一（4日）召開會議，會議聚焦「支持經濟復蘇、加快中小銀行改革發展、打擊資本市場造假行為」，並且強調要高度重視當前國際商品市場價格波動所帶來的部分金融產品風險問題，提高風險意識，強化風險管控，並且要控制外溢性，把握適度性，提高專業性，尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益。 有內地傳媒分析指，會議明顯針對近期中行原油寶事件及瑞幸財務造假事件。

中國銀行的原油寶事件近期引起軒然大波。（中新社）

《澎湃新聞》引述期貨從業人士分析，所謂「控制外溢性」，可能是指「金融衍生品歸金融衍生品，不能因為金融衍生品發生了賠付，導致向其他行業擴散，不能影響到其他銀行，或者從銀行延伸到實體經濟」。北京威諾律師事務所主任楊兆全亦認為，重視國際金融市場風險外溢，對國內金融機構來說是刻不容緩，控制外溢風險，要控制產品風險，註意產品風險的適度性，要暫停高風險產品，「像原油寶維權這類和國際期貨市場掛鉤的高風險產品，要停止發售。」

此外，法詢金融監管研究院副院長周毅欽周毅欽亦稱「把握適度性」應是指針對投資者的產品推薦應當適度，不能盲目推介超過投資者風險承受能力的產品。至於「提高專業性」，應該是指中行在此事件中專業程度不夠，進而導致出現風險事件。

對於中行原油寶事件的後續處理，周毅欽指金融委已有提出「尊重契約，理清責任，保護投資者合法利益」，或表明最終的處置方案還是要尊重產品合同，各方承擔自身理應承擔的責任，不偏不倚，但大方向會是以保護金融消費者為首。楊兆全亦指出，會議使原油寶投資者在維權時有外部環境的利好，意味著國家有認識到事件中，中國銀行是有責任的，雙方應該在分清責任的基礎上，由責任方承擔造成的損失。

瑞幸咖啡早前發公告確認財務造假。（中新社）

另一方面，據《政知見》報道，瑞幸咖啡財務造假事件亦是重點之一，事實上中國證監會早前已經表態稱高度關註及強烈譴責，「在這樣的背景下，這幾次劉鶴召開的金融委會議，都特別關註到了造假欺詐、市場投資者保護等問題」。金融委在4月15日的會議中，有專題研究「加強資本市場投資者保護問題」，並稱「最近一段時間，一些上市企業無視法律和規則，涉及財務造假等侵害投資者利益的惡劣行為」。在周一的會議，官方通報上的措辭就更加嚴厲，「必須堅決維護投資者利益、嚴肅市場紀律，對資本市場造假行為『零容忍』。要堅持市場化、法治化原則，完善信息披露制度，堅決打擊財務造假、內幕交易、操縱市場等違法違規行為，對造假的上市公司、中介機構和個人堅決徹查，嚴肅處理」。

（綜合報道）