新冠肺炎｜《環時》批蓬佩奧撒謊成性　《新聞聯播》8天內5次點名

美國國務卿蓬佩奧已多次就新型冠狀病毒肺炎疫情發表被指任意栽贓中國的言論，引發中方強烈不滿與批評。蓬佩奧近日更指有「大量證據」顯示，新冠肺炎源起武漢的實驗室。 中國官媒《環球時報》繼4日刊出題為《蓬佩奧撒謊更加「奮不顧身」了》的社評，5日再繼續抨擊，發出題為《蓬佩奧，一個撒謊成性背叛教義的基督徒》社評。 除《環球時報》外，各官媒近日亦密集批評蓬佩奧，其中央視《新聞聯播》更在8天內5次點名痛批蓬佩奧。

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。（資料圖片）

《環球時報》5日的社評題為《蓬佩奧，一個撒謊成性背叛教義的基督徒》，指蓬佩奧近來為攻擊大陸不斷散布謊言，或者用一些模棱兩可的情報資訊誘導公眾朝著錯誤的方向聯想。

社評指，通常認為，蓬佩奧是個虔誠的福音派基督徒，他有時甚至會在外交場合說一些有「布道」嫌疑的話，為此遭到過非議，他也似乎很享受人們對於他不分場合突出自己是基督徒的各種議論。然而他出於政治目的撒謊心不跳臉不紅，與他的「虔誠基督徒」標籤嚴重背道而馳。

社評更指，蓬佩奧「不僅是一個墮落的政客，而且從宗教角度看他也是令人不齒的。毫無疑問，蓬佩奧是撒謊和陷害他人影響最惡劣的當代基督徒之一」。

央視《新聞聯播》4日刊發《國際銳評：病急亂投醫！邪惡蓬佩奧在科學面前大肆噴毒造謠》。（視頻截圖）

蓬佩奧8天內第5次被《新聞聯播》點名痛批

央視《新聞聯播》4日刊發《國際銳評：病急亂投醫！邪惡蓬佩奧在科學面前大肆噴毒造謠》，稱美國政客一幕幕政治碰瓷鬧劇的背後，有著險惡圖謀。銳評又指多行不義必自斃，無論是決策失誤導致本國防疫大潰敗，還是製造「政治病毒」破壞全球合作，美國政客的所作所為正在歷史上書寫醜陋的一筆。如果任由蓬佩奧這種邪惡政客繼續招搖撞騙，美國的「再次偉大」恐怕只能是個笑話！

4月28日的《新聞聯播》刊發《國際銳評：背負「四宗罪」的蓬佩奧已經突破做人的底線》。（視頻截圖）

據《北京日報》統計，4月27日至4月30日，《新聞聯播》一連播發了6篇重磅評論，其中有5篇主角是蓬佩奧。5篇中，又有4篇的標題直接點了「蓬佩奧」的名字。5月4日最新的國際銳評已是連日來蓬佩奧第5次被《新聞聯播》點名痛批。

《新聞聯播》痛批蓬佩奧的評論包括4月27日，《國際銳評：散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》；4月28日，《國際銳評：背負「四宗罪」的蓬佩奧已經突破做人的底線》、《新華時評：蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》；4月29日，《人民日報鐘聲文章：這樣的拙劣表演還要持續多久？》、《國際銳評：急於「甩鍋」的美國政客還想隱瞞多少疫情真相？》；4月30日，《國際銳評：企圖脅迫世衛組織的蓬佩奧正在向全世界叫板》；5月4日，《國際銳評：病急亂投醫！邪惡蓬佩奧在科學面前大肆噴毒造謠》。

4月28日的《新聞聯播》播發《新華時評：蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》。（視頻截圖）

網民熱議：

「蓬佩奧做了太多虧心事，說了太多昧良心的話。」

「蓬佩奧非常驕傲地撒著謊。」

「都什麼年代了，還用這種無中生有的伎倆。」

「表面上拉中國的仇恨，好像佔便宜，實際在消耗美國以前積累的國家信用，敗家玩意。」

「你越反駁它越鬧得歡，跟一些網紅博主一樣，你不搭理他，過一段時間它自己就消失了。」

「百年未有之大變局，做好打持久戰的準備。」