浙大北航等學者遭國外期刊撤稿39篇　涉剽竊抄襲偷圖偽造同行評議

內地學術圈近日迎來了一次規模不小的「地震」。據內媒報道,國際著名學術出版集團Springer旗下期刊 Multimedia Tools and Applications今年4月批量撤銷33篇論文,加上該期刊近兩年撤下的另8篇論文,總共有41篇,其中39篇論文的主要作者來自中國內地。 初步統計,這場集體撤銷論文風波牽涉到內地數十家高校、單位和公司,包括浙江大學、北京航空航天大學、武漢科技大學、中國計量大學等。

Springer旗下期刊 Multimedia Tools and Applications在4月批量撤銷33篇論文,大部分來自中國。(網站截圖)

據悉,撤稿理由包括剽竊他人未發表手稿(duplicated from an unpublished manu)、操縱作者身份(authorship manipulation)、試圖顛覆同行評議發表系統(an attempt to subvert the peer review process)、內容抄襲(substantial overlap most notably with the article cited)、圖像未經允許不當複製(figure duplication without appropriate permission)。其中超過一半的論文作者同意撤稿。

報道指,在此次集體撤稿波及到的數十家高校、單位和公司當中,國網浙江省電力公司、常州工學院電氣與光電工程學院、合肥工業大學是提到最多的高校單位,分別被撤下12篇、7篇、4篇論文,另外還有3篇是國網浙江省電力公司與合肥工業大學合作的文章。

常州工學院電氣與光電工程學院前任副院長熊超捲入撤稿風波。(資料圖片)

常州工學院電氣與光電工程學院被撤的7篇論文均來自於同一位通訊作者「Chao Xiong」(熊超)。撤稿的期刊指出,這7篇論文均剽竊他人未發表手稿,其中4篇操縱作者身份、試圖顛覆同行評議發表系統。熊超同意撤下其中5篇,反對另2篇的撤稿。他在回應內媒採訪時稱,「同意撤稿表示我認同期刊(提出)的問題,相關的經費已經被撤銷了。」

據悉,熊超是常州工學院電氣與光電工程學院前任副院長,該學院舊版官網的顯示,熊超在2016年入選江蘇省「333」高層次人才培養工程,2017年成為江蘇省青藍工程中青年學術帶頭人。但在新版官網上,熊超沒有出現在領導名單之列。

此外,這次被撤稿的論文中有多篇標注獲得了包括國家自然科學基金等項目的資助,作者主要出自浙江大學、北京航空航天大學、合肥工業大學、武漢科技大學、華中師範大學、中國計量大學、國家數字交換系統工程技術研究中心。報道稱,除了浙江大學論文作者並未回應,其他均表示同意撤稿。

這並非是Springer首次「下架」問題論文。2015年8月,Springer出版集團撤回旗下10本學術期刊上發表的64篇論文,絕大部分來自中國。2017年4月,Springer旗下的《腫瘤生物學》雜誌一次過撤銷107篇中國學者的論文,原因是同行評議造假。

(澎湃新聞)