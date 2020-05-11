新冠肺炎｜武漢一小區兩日6例確診　街道幹部封控管理不力遭免職

武漢再爆新冠肺炎社區感染。武漢東西湖區長青街三民小區兩日內出現6宗確診，當局今日（11日）公布，免去張宇新中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。

國家衛健委11日通報，5月10日0-24時，內地新增確診病例17例，其中10例為本土病例（湖北5例，吉林3例，遼寧1例，黑龍江1例）。其中，湖北新增5例都在武漢市，且是同一社區的鄰居，都是無症狀患者轉為確診患者。

長青街三民小區外有醫護人員駐守。（《紅星新聞》）

10日，武漢衛健委公布，東西湖區長青街三民小區一名89歲高姓患者確診，該患者自春節後一直未出小區。11日，武漢衛健委再公布5宗確診個案，其中一個病例為81歲的王姓老婦，是10日通報確診的高姓老伯的妻子。其他4個病例均於東西湖區長青街三民小區居住，年齡為29歲至76歲。

此前東西湖區長青街三民小區曾有20例確診病例，經組織專家對各種因素排查分析，其病因應主要來源於既往社區感染。

據內媒《紅星新聞》報道，小區已對外封閉，只有小區居民可以憑健康碼出入。小區約5千名居民9號已經開始分批進行核酸檢測。

武漢市東西湖區人民政府官網11日公布，因長青街三民小區封控管理不力，近日出現多宗新冠肺炎確診病例，中共東西湖區委決定，免去張宇新中共東西湖區委長青街工委書記、委員職務。

（綜合報道）