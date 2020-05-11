【中共反腐】陝西原省委書記趙正永受賄案一審開庭　斂財逾7億

陝西秦嶺別墅案一度驚動中共高層，涉案官員陝西省委原書記趙正永受賄案於5月11日一審開庭，引發廣泛關注。

綜合媒體5月11日報道，在庭審中，天津檢方指控：趙正永利用擔任職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬、職務晉升、工作調動、企業經營等事項上謀取利益，單獨或者夥同其妻等人非法收受上述單位和個人給予的財物，共計折合人民幣7.17億餘元人民幣。其中2.91億餘元人民幣尚未實際取得，屬於犯罪未遂。

庭審中，控辯雙方發表意見，趙正永進行了最後陳述並當庭表示認罪悔罪，案件將擇期宣判。

趙正永（左）被官方定性為可恥的兩面人。圖為2015年4月13日，新加坡總理李顯龍在新加坡總統府會見趙正永。（新華社）

2019年1月15日，趙正永落馬，2020年1月4日被開除黨籍。4天后，最高檢對趙正永作出逮捕決定。2020年2月27日，趙正永被天津檢察機關提起公訴。

在官方通報中，趙正永被指「對黨中央決策部署思想上不重視、政治上不負責、工作上不認真，陽奉陰違、自行其是、敷衍塞責、應付了事，與黨離心離德，無視組織一再教育幫助挽救，多次欺騙組織，對抗組織審查」，是典型的「兩面人」、「兩面派」。

趙正永落馬後，他在陝西任職的經歷也被起底，官方用「可恥」給其定性，可見他問題的嚴重性。

秦嶺違建別墅案引發陝西省官場大地震。（資料圖片）

曾違逆習近平

秦嶺違建別墅始於2002年，自那時起秦嶺不斷出現違規建設的別墅項目。習近平曾先後6次就「秦嶺違建」做出批示指示。直至2018年7月，秦嶺違建別墅整治才徹底拆除。

公開報道顯示，共查處秦嶺違建別墅1,194棟，而此前一直沿用的數據是202棟。據悉，202棟，就是趙正永當時確定上報中南海的數據。央視曾披露，時任陝西省委書記趙正永2014年在接到習近平的批示後，卻沒有在省委常委會上進行傳達學習，也沒有進行專題研究。

趙正永除了沒有按照習近平的指示去查處秦嶺別墅，內媒《財經》還披露趙在陝西插手人事，並以此獲利。報道稱，趙正永主政陝西期間，有42名任期不滿3年的市縣黨政正職被調整工作崗位。

利用職權安插親信謀利

內媒曾報道稱，「在擔任陝西省省長掌握實權後，趙正永的作風逐漸變得霸道專權，牢牢把控組織人事，尤其在公檢法、紀檢、組織等部門安插自己的親信，對不聽話的人則毫不手軟。」

據調查，趙正永利用其職權和影響力，放任親屬和「白手套」滲入陝西重要的省屬國企，在一些企業負責人的縱容和配合下，在石油、天然氣、煤炭、地產等重點行業謀取不當利益。

與趙正永同時被通報移送審查起訴的陝西省副省長陳國強，曾是趙正永的手下。有媒體報道稱，趙正永曾是陳國強在官場的重要依靠，但隨着這顆「大樹」倒掉，陳國強的官場生涯也走到盡頭。隨着2019年1月趙正永被查，陳國強也於2019年3月被免職。

家族貪腐細節驚人 妻子女兒均涉案

據內媒《財新網》報道，趙正永的妻子孫建輝是趙氏家族貪腐的重要角色。趙正永早期仕途得益於其岳父的照顧，因此孫建輝在趙正永面前較為強勢，「在外強勢的趙正永有懼內的名聲」。

另有知情人士透露，趙正永的獨女曾經在某全國性股份制商業銀行的陝西分行工作，其工作是為銀行拉存款拿提成。該銀行陝西分行一位高管透露，提成是以績效工資加營銷費用的形式發給趙女，數額總計在2,000萬元人民幣左右。

而趙正永的親弟弟趙正發也在陝西利用趙正永的影響力，承攬多項工程。陝西一名商人披露，他曾經參加一個趙正發在座的飯局，席間趙正發和時任陝西省發改委副主任、省能源局局長賀久長毫無顧忌地談生意項目。

習近平4月20日前往陝西考察調研，來到位於商洛市柞水縣的秦嶺牛背梁國家級自然保護區。考察秦嶺生態保護情況。（新華社）

習近平強調官員勿重蹈「秦嶺北麓別墅案」覆轍

國家主席習近平4月20日前往陝西考察調研，他特別來到位於商洛市柞水縣的秦嶺牛背梁國家級自然保護區，考察秦嶺生態保護情況，習近平強調，秦嶺違建是一個大教訓，從今往後，在陝西當幹部，首先要了解這個教訓，切勿重蹈覆轍，切實做守護秦嶺生態的衛士。

秦嶺違建別墅案引發陝西官場震盪，大批官員落馬，其中高官就有陝西省委原書記趙正永、西安市委原書記魏民洲、陝西原副省長馮新柱、陝西省委原秘書長錢引安、陝西省原副省長陳國強，另降職處理的高官有西安原市長上官吉慶、西安原政協主席程群力。