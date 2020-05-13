新冠肺炎｜內媒：中國建全球最大新冠疫苗生產車間　可年產1億劑

全球新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延之勢不減，多國正加大力度開發新冠疫苗。內媒《北京日報》12日（周二）報道，近日，中國電子旗下中國電子系統工程第四建設有限公司（簡稱中電四公司）承建的中國首家人用P3（三級生物安全水平）生物醫藥生產車間項目順利完成交付。 該項目的建成，標誌著全球最大新冠疫苗生產車間誕生，量產後年產能達1億劑，具備滿足大規模緊急使用和常規接種的生產條件。

中國電子旗下中國電子系統工程第四建設有限公司承建的中國首家人用P3（三級生物安全水平）生物醫藥生產車間項目順利完成交付。（中國之聲）

《北京日報》報道指，中電四公司自春節期間開始，陸續承擔了多個中國首批全病毒滅活苗高級別生物安全疫苗生產車間的總承包建設工作。作為中國首家人用P3生物醫藥生產車間項目施工總包方，中電四公司負責鋼結構、土建及室外管廊、彩板裝修、暖通工程、水分配系統等。據了解，生產車間為彩鋼板圍護結構，有毒負壓區的密閉性防護為施工重難點。項目於2月6日啟動，4月15日車間整體交接。

該生產車間建設時的情況。（中國之聲）

報道又指，在中國目前尚無針對人用疫苗的高級別生物安全生產車間的建設標準背景下，該項目的建成還填補了中國重大疫病防控在疫苗領域的生物安全空白。

此外，據央視早前4月28日報道，中國生物已在北京建設完成全球最大新冠病毒疫苗生產車間，量產後年產能達1億劑，具備滿足大規模緊急使用和常規接種的生產條件。

央視早前報道，中國生物已在北京建設完成全球最大新冠病毒疫苗生產車間。（影片截圖）

目前，中國已有四款新冠疫苗獲得臨床批件，進入臨床試驗階段。這四款新冠疫苗分別是由軍事科學院陳薇院士團隊領銜的腺病毒載體重組新冠病毒疫苗，北京科興中維生物研發的新冠滅活疫苗以及國藥集團中國生物獲批臨床的兩個新冠滅活疫苗。

（綜合報道）