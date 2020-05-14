【吉林封城】跨省傳染鏈1變22　一文看清市政府限聚限行招數

吉林省近日出現新冠肺炎（COVID-19）疫情反彈迹象，5月13日，省內第二大城市吉林市宣布進一步升級疫情管控措施，除了全面封閉管理之外，出城也需持核酸檢測陰性的證明。

中國吉林省吉林市新冠肺炎疫情出現反彈，防控不斷升級。（新華社）

據內媒《澎湃新聞》5月14日報道，內地5月12日新增6宗本土病例，均與吉林省的舒蘭市聚集性疫情有關，其中4宗為舒蘭市公安局宿舍確診病例的密切接觸者。自舒蘭市5月7日通報首例本土確診病例以來，該傳染鏈已涉及至少22人，並擴至遼寧省。

5月13日，吉林省無新增境外輸入確診病例，新增本地確診病例1宗（吉林市）。

據吉林省衛健委網站消息，該病例為女性，與5月11日吉林省通報的吉林市豐滿區確診病例有關聯。

冠狀病毒在不同環境存活情況（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 10 + 9 + 8

客運路線停辦、「聚集性活動」暫停

為切斷疫情傳播途徑，吉林市13日宣布將城區比照高風險地區，實行提級管理。

另據官唐央視新聞報道，吉林站始發及經由旅客列車的旅客乘車業務，已於13日早6時暫時停辦。吉林市所有客運班線、旅遊包車也將停運。

此外，「聚集性活動」一律暫停舉辦，室內娛樂場所也將停業。至於餐飲業者，則實施每桌不超過3人到5人，每桌間隔1米以上等措施。

吉林市衛健委表示，雖然該市目前只有舒蘭市和豐滿區是中高風險地區，但考慮到豐滿區人口密度大且來往流動頻繁，因此決定全市比照高風險地區實行管控。

小區封閉式管理、排查旅居人士

此外，據吉林省政府新聞辦公室的消息，該市城區以居民小區為單位、鄉村以自然屯為單位，全面實行封閉管理，嚴防人員隨意出入。前往外地的人員需要持有48小時內自費核酸檢測陰性報吿並自我隔離後，才可登記出城。

《吉林日報》也報道說，吉林市已復學的初三和高三學生13日開始轉為網上授課，所有校內外聚集性活動也將被取消，包括中考外語聽力自動化考試。

作為中國唯一的高風險地區，舒蘭市也將對旅居人員進行地毯式全面排查。

按圖了解專家防疫招式（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 33 + 32 + 31

未發現確切傳染源

據悉，舒蘭市傳播鏈首例被通報的病例為舒蘭市公安局一名45歲的洗衣女工，其多名親屬、密切接觸者及次密切接觸者相繼確診。不過，這次聚集性疫情並未發現確切的傳染源，中國國家衛健委13日指，舒蘭市傳染源調查還在進行中。

此外，據中國國家衛健委5月14日消息，截至5月13日24時，中國大陸31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報吿新增確診病例3例，均為本土病例（遼寧2例，吉林1例）；無新增死亡病例；無新增疑似病例。