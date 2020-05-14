【歷史探秘】售台戰機曾招中國嚴厲反擊　法承諾不再批准武裝台灣

今年4月，台灣海軍在一份簡短的聲明裡指出，計畫對上世紀九十年代從法國購買的拉法葉級護衛艦（La Fayette，大陸譯作「拉菲特」）進行現代化整修。法新社引述內部人士消息稱，台灣軍務部已經通過了與法國進行軍艦現代化整修的合同，合同金額超過8億美元。大陸方面隨即對法方表示反對，並指如果法國堅持軍售，將影響兩國關係。 實際上，台灣這批軍艦在當年購買之時就風波不斷，其所牽涉的賄賂等問題曾震撼法國及台灣輿論，亦嚴重影響中法關係，而「拉法葉案」後法國又批准了對台銷售戰機，更招致中國方面對法國極為嚴厲的反擊。 法台軍售案當年牽涉甚廣，法國前總統密特朗、外長迪馬、台灣前總統李登輝、參謀總長郝柏村等人均有不同程度參與。已故的原中國外長錢其琛則在其回憶錄《外交十記》中曾詳述法國對台軍售始末。

上世紀八十年代，台灣早前得自美軍的大型軍艦已經逐步落伍，台軍開始在國際上尋求購買新艦，而當時屬新銳戰艦的拉法葉艦就進入了台灣方面的視野，台方也隨即和法國方面進行了接觸。

台灣購買的法制「拉法葉」軍艦，台灣方面將其命名為康定級巡防艦。（維基）

法國早已經和中華人民共和國建交，對於大陸方面對外國對台軍售的反對態度，亦心知肚明。不過，法方仍希望在軍售大單中分一杯羹，並認為能夠就此安撫中方。

1991年4月，法國外長迪馬（Roland Dumas）訪問中國。據錢其琛回憶，在法國駐華大使馬騰（Claude Martin）為迪馬訪華舉行的酒會上，迪馬把他單獨請到一邊，似是不經意地提出了法國擬向台灣出售護衛艦的問題。

迪馬說，法國不會向台出售對中國不利的進攻性軍事裝備，如戰鬥機等，又強調，這筆生意對法國船廠來說，是一宗大買賣。他還稱美國已賣給臺灣四艘護衛艦，法國作為主權國家，在這類問題上不應受到歧視。對此，錢其琛立即指出，向台灣賣武器涉及中國的主權和安全，這是一個原則問題。至於美國售台武器問題，是歷史遺留下來的問題，不能混為一談。

法國前外長迪馬（Roland Dumas）。（網絡圖片）

錢其琛稱，迪馬此前曾就此事和時任法國總統密特朗進行過商議。而法媒曾報導稱，密特朗總統最初考慮到中國的態度，反對對台軍售，不過此後還是被說服，在迪馬訪華前夕同意了軍售。

中方此次被告知法國將售台軍艦後，中國駐法使館和外交部，立即向法國有關方面進行嚴正交涉。不過，中國交涉並未影響法國行動。1991年6月6日迪馬寫信給錢其琛，稱法政府已經決定不反對法商和台商就法向台灣出售護衛艦事進行談判，與此同時又強調無論如何不會損害法國承認北京政府為中國惟一合法政府的一貫立場。

在法方表示將繼續軍購案後，中方向法方提出，願就此事進行磋商。法國方面先是拒絕，此後又開始敷衍應付中方。最終兩國發布一份公報，重申法國的對華政策，表示承認台灣是中國領土。

拉法葉案牽涉甚廣，李登輝甚至曾稱，若不批准，會發生兵變。圖為1989年國民黨二中全會，時任台灣總統李登輝（左）與參謀總長郝柏村在會中晤談。（網絡圖片）

實際上，「拉法葉案」並非單純的軍購案，而設計到遊說、賄賂等一系列問題，亦可能有高級政治人物牽涉其中。

在台灣，1993年，與此案有關的台灣海軍上校尹清楓被發現身亡，引起轟動。此後民進黨陳水扁曾就此案對國民黨政府窮追猛打，為他日後當選總統掙得了不少印象分數。李登輝卸任後在台灣監察院作證時更聲稱，該軍購案是由前總參謀長郝柏村、前海軍司令葉昌桐等人擅自做出的決定，當年，他如不同意購艦，「絕對可能兵變」。不過，時至今日，無論購艦案還是尹清楓死亡案，內情仍然撲朔迷離。

而在法國，當年這起軍售案的主要當事人、法國前外長迪馬，2001年曾表示，該軍售案的秘密傭金高達五億美元，不少法國政界人士受惠。迪馬本人也因涉嫌這起賄案，於2001年1月被法國司法機關判刑兩年半，緩期兩年執行。

不過，在1991年，此次軍售案顯然未立即導致嚴重後果，而法國方面也因此對中國的立場有了誤判。

台灣軍隊裝備的「幻影2000—5」飛機。（網絡圖片）

1992年1月31日，法國外長迪馬再次告訴錢其琛，法國正在考慮向台灣出售性能先進的「幻象2000」（大陸稱「幻影2000」）戰鬥機。此時距中法發布公告，還不到半年。

中國曾稱願擴大採購換取法國終止軍售

早前法方曾承諾，不會對台出售進攻性武器，而此次銷售戰機，顯然是違背承諾。

中方先是向法方提出嚴正交涉，指出這一問題的嚴重性質，表示中方絕不會容忍。同時，又開始採取措施，回應法方提出的「法對華貿易嚴重不平衡」的問題，明確表示，如法方放棄售台「幻象2000」戰鬥機，中方將派採購團訪法，簽訂一批合作項目，並可現匯購買20億美元的法國產品。代表團還向法方提供了一個可能同法方合作的項目單子，共8大類，50個專案，總金額達154億美元。

中國前副總理、外長錢其琛，他在2017年去世。（資料圖片/AP）

不過，中方此舉並未打動法國。1992年11月18日，法台已於當日簽訂出售60架戰鬥機的合同。而直到12月22日，法方才向中國駐法大使做出正式答覆：法國政府已決定批准法企業向台灣出售60架「幻象2000」防禦型飛機，同時表示，法方對飛機做了必要的技術限制，飛機是防禦型的，不帶空中加油裝置，不配備空對地導彈，不會對中國的領土完整和安全構成威脅。

錢其琛事後回憶稱，當時的法國社會黨政府正面臨國內大選，於是社會黨政府決定孤注一擲，想撈取眼前實惠，以近40億美元的合同，作為執政「業績」。

不過，此次中國方面反應激烈。中國政府隨即宣佈：撤銷部分擬議中與法方的大型合作專案，如廣州地鐵、大亞灣核電站二期工程、購買法國小麥等；不再與法國商談新的重大經貿合作專案；嚴格控制兩國副部長級以上人員的往來；立即關閉法國駐廣州總領事館。

1993年3月，法國社會黨政府的大選中失敗，法國傳統右翼力量保衛共和聯盟取而代之，組成了新政府。

法國前總統密特朗，他在1995年卸任，1996年去世。（維基）

新政府希望修復兩國關係。法國總理巴拉迪爾於1993年7月和12月兩次派特使來華磋商。最終，當年12月28日，外交部副部長姜恩柱與弗里德曼草簽了《中華人民共和國政府和法蘭西共和國政府聯合公報》。

錢其琛在回憶錄中說，這份聯合公報中最核心的內容只有一句，即「法國政府承諾今後不批准法國企業參與武裝台灣」。