「擴核制美論」後再發聲　胡錫進：應保持軍費增長以威懾美國

繼發表中國需在較短的時間內將核彈頭數量增至千枚的言論後，官媒《環球時報》總編輯胡錫進今天（18日）發文稱，兩會在即，其中關於國防預算的討論倍受外界關注，他個人建議要在今年保持軍費正增長。 他強調，中國應足夠強大，令外國不敢用軍事手段來脅迫中國作戰略讓步，「和平才真正屬於這個國家的人民」。

胡錫進常就一些熱點問題在微博上發表自己的看法。（資料圖片）

胡錫進在文章中列出保持軍費增長的3大理由。他表示，首先，大多數經濟學家都預測中國經濟2020全年實現正增長，中國軍費今年正增長有經濟基礎。

其次，新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情衝擊了全球化的格局和世界秩序，美國變得前所未有地狂躁。中國需要更強大的軍事力量作為威懾，確保美國不敢將那些衝動肆意付諸實施。

第三，中國軍費佔國內生產總值（GDP）比例常年遠低於全球平均水平，由於美國將中國確定為頭號戰略競爭對手所導致的安全形勢的根本性變化，中國軍費達到不低於GDP的2%，將是中方不得不進行的調整。

胡錫進近來頻頻發表對中國軍事的觀點，引發輿論熱議。（資料圖片）

胡錫進在文末強調，「我是當過兵，親歷了兩場戰爭的人，我厭惡戰爭，同時堅信了一個道理：中國只有強大到別人不敢用軍事手段來脅迫我們戰略讓步的時候，和平才真正屬於這個國家的人民。」

這段時間以來，胡錫進頻頻發表對中國軍事的觀點，引發輿論熱議。5月8日，胡錫進在微博發文呼籲中國需要在較短的時間內將核彈頭數量增至千枚，並且需要有更大的核武庫來抑制美國的「戰略野心」。不過他也提到，自己永遠希望中美友好相處。

無論是核武還是軍費問題，中國外交部曾表態稱，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策。另一方面，外交部也曾強調，中國的軍事手段和加強軍事力量是維護自身安全和國家利益的重要途徑，也有利於維護世界和平和地區穩定。

（綜合報道）