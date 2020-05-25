美要求中國航空公司提交航班計劃　外交部：反對干擾正常客運航班

美國5月22日指責中國政府阻撓美國的航空公司恢復前往中國的航班。美國政府同時下令4間中國航空公司向其提交航班飛行時間表，並警告可能會發現中國航班「違反准據法或對公眾利益產生不利影響」。 對此，中國外交部25日（周一）回應稱，反對美方對中方航空公司正常運營的客運航班採取任何可能的干擾或限制。

中國外交部發言人趙立堅表示，反對美方對中方航空公司正常運營的客運航班採取任何可能的干擾或限制。（資料圖片）

在5月25日的中國外交部例行記者會上，中國外交部發言人趙立堅就上述問題回應稱，3月26日，中方發布關於疫情防控期間繼續調減國際客運航班量的通知，這是在新冠肺炎疫情特殊時期，為了疫情防控需要，經國務院聯防聯控機制批准，由中國民航局按照《中華人民共和國國境衛生檢疫法》等法律要求公布。

他進一步表示，航班計劃根據有關規定對國際客運航班運行採取的特殊安排，並參照了多個國家做法，對中外各國航空公司一視同仁，公開、公平、透明。

趙立堅強調，中方注意到美政府有關部門要求中方航空公司提供航班飛行計劃的情況，中方反對美方對中方航空公司正常運營的客運航班採取任何可能的干擾或限制。

據英國路透社報道，5月22日晚間，美國政府曾指責中國政府不允許美國航空公司恢復對華航線，並且命令中國國際航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空及它們的子公司必需在5月27日前提交時間表及其他航班資料。還表示與中國的談判沒能達成協議。

美國交通部正在試圖說服中國允許美國的航空公司恢復在中國的客運服務。交通部亦以不符合要求為由，短暫延遲幾架中國包機航班。

美國交通部要求，目前擁有執飛中美航線許可的7家中方承運人在5月27日之前向其報吿現有執飛以及未來計劃執飛航班的全部信息（機型、頻率、航點以及始發及到達時間）。美交通部將基於「公共利益（public interest）」來考量是否繼續向各航空公司批准相應的航班計劃。

有評論指出，若中美雙方關於航線審批的矛盾未能得到解決，美方有可能會禁止中國航空公司執飛中美航線。（Reuters）

據內媒財新網5月24日消息，有接近中國民航局的人士表示，美國交通部首先讓中國航空公司5月27日前報送計劃，同時又說要提前30天報送計劃，這意味着中國航空公司最早只能報送6月底的計劃，5月28日起到6月底的航班，若中美不能「和解」也會存在不能飛的可能。

據了解，為控制境外疫情輸入，3月29日中國民航局開始收緊國際航班總量，實施「五個一」政策，要求在3月12日當周航班計劃的基礎上，「一家航空公司一個國家保留一條航線，一周一航班」。「五個一」政策之下，國際客運航班量鋭減九成。

美國交通部正在試圖說服中國允許美國的航空公司恢復在中國的客運服務。（資料圖片）

另外，當下國際航班管控政策並未鬆動，5月20日中國民航局下發通知「五個一」政策繼續。通知要求航空公司繼續按照「五個一」政策安排航班，並提前兩個月申請預先飛行計劃；尚未復航的航空公司，不得在批准復航前預售國際機票。

有評論指出，美國航空公司想在6月復航中美航線，卻遲遲未能得到中國民航局的批准。美交通部認為雙方目前在航線運營存在不公平以及不對等的狀況，因而決定介入美國航空公司在中國的航線審批。