【兩會2020】汪洋提中國式民主受矚　學者：備戰中美價值觀較量

2020年全國兩會中的政協會議5月27日正式閉幕，全國政協主席汪洋作閉幕講話，他指出政協要胸懷「中華民族偉大復興戰略全局」和「世界百年未有之大變局」這「兩個大局」，以實際行動和履職成效，交出合格答卷。他強調指出，政協要為實行「中國式民主」發揮作用，作出貢獻，還提到說習近平此前講過「中國式民主在中國行得通、很管用」，強調「中國式民主」是一種實質性的、建設性的、根植中國社會土壤的人民民主，在國家治理中發揮重要作用。

汪洋要求政協要「建言資政有用，凝聚共識有效」。（新華社）

提到「中國式民主」，習近平曾說，民主不是裝飾品，不是用來做擺設的，而是要用來解決人民要解決的問題的。中共媒體則強調，中國式民主不是憑空創造的，而是從中國政治生活的實踐中產生的。

2019年11月2日，習近平在視察上海時，就說「我們走的是一條中國特色社會主義政治發展道路，人民民主是一種全過程的民主」。

中共理論陣地《求是》曾在推出的《中國民主道路的四條經驗》提到，中國民主道路的發展有四條經驗，即保障人民權利與集中國家權力並舉，協商民主是現階段中國民主政治發展重點；循序漸進不斷擴大和發展人民權利；中國政治發展道路的策略是「摸着石頭過河」。

在中國官方語境下，美式民主只是為少數人服務，而不顧大多數基層民眾的利益。（AP）

而許多發展中國家遭遇「民主失敗」一個重要原因是人民權利的擴大超過政治制度和體制的承受能力，造成「權利超速」，進而導致政治體系的紊亂。「有些民主，形式上看着很公正，外觀上看着很民主，實際上是通過設置一整套程序，讓各方的利益互相綁架，最終維護少部分人的利益」，文章認為。

對於「全過程民主」，旅法學者、上海復旦大學中國研究院研究員宋魯鄭在海外一場辯論中指，大眾參與在西方和中國含義不同。在西方，大眾參與一般指選票，選舉中有投票權，表達自身意見；在中國，大眾參與一般指民眾可選出人大代表或間接選舉，人大代表代表人民去參與。

至於中共為何要用「民主」一詞，原因系它是當下一種很強勢的語言，需要借用它作一個政治包裝，但會賦予新的含義。

宋魯鄭認為，此時提「全過程民主」有三重含義，一是四中全會提到中國之治，提出治理體系和治理能力現代化，「全過程的民主」有把這個目標具體化的作用。

中美競爭不僅體現在硬實力上，也在價值觀領域有所表現。（Reuters）

二是習近平如此行為是在為「後特朗普（Donald Trump）時代」做準備。美國2020年大選，價值觀牌可能成為美國對付中國的主要手段，中國需要提前佈局，以自己的民主模式來應對未來的挑戰。中美未來在價值觀上的博弈將會很激烈。

三是，從更大的歷史空間看，中國已經結束鄧小平「摸着石頭過河」時代，在成功發展的基礎上，開始進行理論的總結和創建。他認為習近平提出的「全過程民主」應該是這個大的歷史趨勢的組成部分。