【反貪反腐】重慶公安局局長鄧恢林受查　前3任均已落馬

中央紀委國家監委網站今日（14日）通報，重慶市副市長、公安局局長鄧恢林涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。這是自廣東省前政協主席朱明國以來被查的第4位重慶市公安局局長。

資料顯示，鄧恢林，男，漢族，1965年3月生，湖北武漢人，研究生，1984年8月參加工作，1989年1月加入中國共產黨。現任重慶市政府副市長、黨組成員，市公安局局長、黨委書記、督察長，市委政法委副書記。

鄧恢林早前長期在湖北省工作，曾任湖北省經濟委員會副主任、湖北省宜昌市委常委兼市公安局局長、湖北省公安廳副廳長等職。2015年上調中央，任中央政法委辦公室主任兼反分裂指導協調室負責人。2017年赴重慶，出任市公安局局長、黨委書記、督察長，市委政法委副書記等職，次年1月兼任重慶市政府副市長。此外，他是中共十九大代表，重慶市五屆人大代表。

鄧恢林空降重慶之時，媒體多有報道，當時重慶人事動盪，前有其前任重慶市公安局長何挺被查，後有時任重慶市委書記孫政才落馬。外界注意到，當時重慶市進行了新一屆市政府領導班子的更換，近一半是新面孔。而鄧恢林接任的重慶市公安局局長被認為是一個敏感職位，外界也將其稱為高危崗位。

在鄧恢林之前，重慶公安局先後4任局長落馬，他們分別是朱明國、王立軍、何挺。2017年6月，何挺被免去重慶市副市長、市公安局局長職務。2012年被視為原重慶市委書記薄熙來「打黑干將」的重慶公安局長王立軍叛逃美國駐成都總領館，從而引發隨後的薄熙來案，王立軍也被判有期徒刑15年。至於王立軍的前任朱明國（曾在2001年至2006年任重慶公安局長）也於廣東省政協主席任上因「貪腐」落馬。

此外，曾在2003年至2008年任重慶公安局常務副局長的文強，在薄熙來「唱紅打黑」期間入獄，於2010年以受賄罪被判處死刑並被執行。