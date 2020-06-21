唐永紅：國民黨兩岸新論述放棄九二共識　將摧毀國共互信基礎

國民黨改革委員會兩岸論述小組6月19日發表新版兩岸論述建議案，內容包括堅持中華民國主權，拒絕一國兩制，並呼籲兩岸人權協議、軍事意外防止機制，同時也期盼兩岸共創雙贏共享繁榮。 廈門大學台灣研究中心副主任、教授唐永紅在《華夏經緯網》撰文指出，國民黨兩岸論述組對大選失敗錯誤歸因，並出於選票考量而繼續拿香跟拜，而且還自以為是地提出不着邊際地的要求，預期「中國國民黨」將徹底蛻變為「台灣國民黨」，而且將喪失其大陸政策優勢和深藍的支持，導致國民黨的實力與競爭力進一步弱化。

國民黨6月19日召開改革委員會全體會議，會中發表新版兩岸論述建議案。圖為國民黨主席江啟臣。（中央社）

文章指出，國民黨新兩岸論述建議案不僅讓「九二共識」成為歷史，且阻礙國共共識及兩岸共識的再達成，將讓國民黨在台灣政黨競爭中喪失其「先前所擁有的大陸政策優勢」。作者認為，基於「九二共識」開啟的國共合作、兩岸合作原本是國民黨的一大政策優勢，民進黨等綠營勢力的抹紅、抹黑就是明證，「敵人反對的就是正確的。這是極為淺顯明白的道理。」

文章指，建議案從兩個維度建議國民黨放棄「九二共識」，將摧毀國共政治互信基礎。維度一是尋求承認，主張「兩國論」。兩岸論述組建議案拋棄「九二共識」的求同存異「創造性模糊」的思路對兩岸關係性質的定位，轉而以國際現實主義的邏輯要求兩岸相互承認互為主權國家，從「兩岸同屬一中」轉變為「一邊一國」的「兩國論」。而這不僅是大陸根本無法接受的，且違背台憲法關於兩岸關係性質定位的規範，不符法理。

文章稱，兩岸憲法的規範疆域重疊，國際法及國際社會通常只能承認其中一個代表中國，海峽兩岸的主權是不能相互承認，承認對方就是否定己方，台灣前總統馬英九因此提出主權互不承認說。兩岸論述組建議案提出「正視中華民國、才有兩岸共識」，即提出相互承認才會有兩岸共識，實際上為達成兩岸共識設定了一個幾乎不可能踰越的門檻。

文章指國民黨若接受兩岸論述建議案，將會成為兩岸統一的阻礙著。（資料圖片）

文章又指，維度二是反對統一，主張「獨台」。建議案提出「拒絕一國兩制」，這實際上是主張「獨台」，反對兩岸統一，既與大陸推進兩岸統一的主張與努力相矛盾，也違背台憲法關於兩岸關係發展取向的規範。

文章認為，國民黨長期違背自己創立的台憲法有關規範，無原則、無底線地開放「黨禁」、「報禁」在先，及後又不反「台獨」，追求「獨台」偏安，客觀上助長「台獨」勢力發展，以致成為國民黨的掘墓人。現在已經淪為在野小黨的國民黨，目光短淺，為求苟延殘喘，拿香跟拜，自以為有票，或許也是無可賴何花落去的現實選擇，也可以理解。但竟然還自我感覺良好、恬不知恥地要求大陸不以反對「台獨」為前提開展兩岸交流，不知是哪來的底氣。

文章最後稱，如果國民黨接受兩岸論述組的建議，必將損害兩岸關係發展的政治基礎。國民黨則將從曾經的兩岸統一的推動者、現在的「獨台」偏安者，進一步蛻變為兩岸統一的阻礙者，還可能因違憲而丟失深藍及統派支持。