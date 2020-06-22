新冠肺炎｜研究指抗體僅持續2至3個月難防二度感染　疫苗前景堪憂

內地一份最新研究指出，感染新型冠狀病毒後，患者體內的抗體水平僅持續2至3個月後便開始下降，為新冠患者免疫二次感染的設想和尚在研發中的新冠肺炎疫苗應用前景蒙上陰影，但仍需進一步研究才有定論。

據財新網報道，這份名為「新冠肺炎無症狀感染者的臨床及免疫學評估」的研究近日發布於《自然醫學》（Nature Medicine）期刊，作者來自重慶醫科大學、重慶市疾控中心、萬州市人民醫院等醫療院所。

研究對比無症狀感染者和有症狀確診患者的血清抗體檢測結果，發現多數感染者會產生新冠抗體，包括IgG和IgM。在人體感染新冠病毒的過程中，通常IgM首先出現，但持續時間較短，IgG隨後出現，持續時間較長。

研究發現，絕大多數感染者的抗體水平在2至3個月後明顯衰減，93.3%無症狀組及96.8%有症狀組的IgG抗體水平在康復期早期，即出院8周後便開始下降。其中，無症狀組IgG抗體水平下降幅度在32.8%-88.8%之間，中位數是71.1%。有症狀組則在10.9%-96.2%之間，中位數是76.2%。

研究指出，這一發現如被證實，可能影響新冠疫苗應用前景。不過研究亦提到，由於樣本量較小，該研究存在一定局限，欠缺代表性。耶魯大學病毒免疫學家Akiko Iwasaki擔憂，由於疫苗的原理是使接種者產生中和抗體以抵禦病毒，如果自然感染產生的抗體微弱且短期，那麼疫苗或許需要比病毒「更強」，這會增加疫苗開發的難度。

（財新網）