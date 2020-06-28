港版國安法｜美限制華官員簽證　胡錫進：誰去疫情最嚴重的美國？

中央準備在香港推出港版國安法，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）當地時間6月26日表示，美國會向損害香港高度自治及人權的中國官員實施入境限制。 中國駐美大使館及外交部駐港公署接連發聲反對美方做法，隨後官媒《環球時報》總編輯胡錫進亦發文諷刺稱，「現在中國人中還有誰願意去疫情全球最嚴重的美國？」

胡錫進6月27日在Twitter上寫道：「別自作多情了。現在中國人中還有誰願意去疫情全球最嚴重的美國？留着你們的簽證給香港的黎智英和黃之鋒吧，看他們還敢不敢去。」胡錫進還在微博上寫道，「這個蓬佩奧也太逗了。」

胡錫進深夜在Twitter上評論美國限制中國官員簽證措施。（Twitter@Hu Xijin胡錫進）

針對「港版國安法」，英美等西方國家近來不斷指責中國，更威脅將制裁中國。美國總統特朗普（Donald Trump）於5月29日召開記者會，宣稱將對香港制裁，提出開始取消香港特殊地位的程序，還將採取必要行動，制裁涉嫌侵害香港自由的中國與香港官員等。

6月26日，美國正式宣布對中國官員的簽證限制措施。美國國務卿蓬佩奧聲明稱，由於北京持續違反《中英聯合聲明》，華府將對「損害香港高度自治的」部分現任及前任中國官員實施簽證限制。

聲明沒有列明涉及的官員名字，但強調「這些人員的家屬也可能受限制」。彭博社引述美國官員稱，簽證限制針對的中共官員是「個位數」。另外，蓬佩奧還在Twitter發文指，這是兑現特朗普懲罰相關中國官員的承諾。

美國國務卿蓬佩奧表示，美國會向損害香港高度自治及人權的中國官員實施入境限制。（資料圖片）

對此，中國外交部駐港公署發言人6月27日表示反對，並敦促美方立即糾正錯誤。發言人稱，「香港事務純屬中國內政，美方必須立即停止以任何方式干預香港事務和中國內政，否則必將遭到中方有力回擊。」

發言人指出，美方此舉完全是顛倒黑白、自欺欺人。香港國安立法是堅持和完善「一國兩制」方針的重大舉措，是推動香港走出亂局困境、實現長治久安的根本之策。

發言人強調，中國政府推進香港國安立法的決心堅定不移，維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」方針的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。中方堅決反對美方拿《中英聯合聲明》做幌子干預香港事務。

同日，中國駐美大使館發言人表示，香港事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干預。中國政府治理香港的法律依據是中國憲法和香港基本法，不是《中英聯合聲明》美方沒有任何法律依據、也沒有任何資格援引《中英聯合聲明》對香港事務說三道四。

發言人強調，中方奉勸美方立即糾正錯誤，撤銷有關決定，停止干涉中國內政。中方將繼續採取堅定有力的措施，堅決維護國家主權、安全和發展利益。