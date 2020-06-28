國安法｜官媒齊批美《香港自治法》：不惜毀掉香港以阻遏中國發展

美國參議院周四（25日）一致通過《香港自治法案》（Hong Kong Autonomy Act），要求制裁「實質上有份參與」中方違反對《中英聯合聲明》和《基本法》所承諾責任的人或組織。 對此，中國官媒《人民日報》和央視都發表文章回應，當中都提到，美國做法損人不利己，目的就是不惜毀掉香港以阻遏中國發展進程。

《人民日報》28日發表的文章稱，美國一方面千方百計為自己加固「安全門」，國安立法密不透風；另一方面卻以其國內法對中國修補「安全漏洞」污名化，甚至擺出制裁舉措，目的就是不惜毀掉香港以阻遏中國發展進程。

美國參議院上周四（25日）一致通過《香港自治法案》。（資料圖片）

文章指，從倒行逆施支持香港「黑暴」，到恬不知恥用國內法干涉中國內政，美國的圖謀是有組織有計劃的。正如美國公然宣稱的那樣，數十年來一直把香港作為「自由堡壘」，企圖以「香港模式」改變中國內地社會制度。美國關心的根本不是香港的自治不自治，也不是香港的穩定繁榮，只是以禍亂香港來阻滯中國。可惜，香港市民早已看清美國嘴臉，「在真正的民意面前，企圖借『香港牌』壓制中國，真是痴心妄想」。

文章續指，任何制裁措施都是雙刃劍，美國一旦實行制裁，首先受損的是美國的貿易和金融。這種損人不利己的蠢招，令人質疑美國政客考慮的到底是選舉利益，還是美國的未來？

《人民日報》文章指美國制裁不會改變香港獨特地位。（資料圖片）

文章又指，香港的獨特地位是由基本法賦予，美國制裁改變不了。只有用國家安全立法打上「安全補丁」，翦除「黑暴」、「港獨」和「攬炒」勢力，香港才能經得起任何風暴，進一步鞏固全球金融、貿易、航運中心的地位。中國政府對香港維護國家安全立法的意志不會動搖，香港的法律和秩序必須得到伸張。

央視27日則在「國際銳評」文章中指，一損俱損，香港的繁榮穩定遭到破壞，在港美企的利益必然受損，然而，那些缺乏政治格局、歷史認知和基本經濟常識的美國政客不懂、也不會考慮這些基本要素，他們不斷為暴恐分子張目，一心想把香港搞亂，企圖趁火打劫，進而遏制中國發展。但美方所謂「制裁」完全是廢紙一張，香港的前途命運始終掌握在包括香港同胞在內的14億中國人民手中。正告美方政客們立即停止干涉中國內政，不要再枉費心機搞所謂「長臂管轄」的把戲。

（人民日報、央視）