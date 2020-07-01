在美國看美國｜留美青年：種族問題短期難解　示威不應牽扯無辜者

2020年如今已經過去一半，而這半年來的世界局勢可謂風起雲湧，世界霸主美國的社會、政治、經濟亦受到了強烈的衝擊：新冠肺炎疫情雖然在中國逐步受控，但在美國卻全面爆發，感染人數不斷上升，美國經濟深受影響，失業人數創歷史新高；另一方面，隨著5月美國明尼蘇達州（Minnesota）非裔男子弗洛依德（George Floyd）因警員使用過度武力而死亡，種族問題就此引爆美國社會。 雖然近年來中美之間摩擦不斷，但兩國經貿乃至社會聯繫依然緊密：兩國外貿規模依然高達數千億美元，美國中國留學生數量超過30萬人，仍是美國最大的外國留學生群體。 那麼，面對今年上半年美國社會的巨大動盪，在美國留學、工作的中國人究竟有何感想？他們如何看待美國過去這半年的變化？這些變化又會如何影響他們的生活與思想？《香港01》就此採訪了部分在美生活的中國年輕人，請他們來談一談他們的所思所想。 本文為系列採訪的第二篇。

在加州洛杉磯市修讀研究生學位後，留美工作近1年的中國青年王川，認同在弗洛伊德事件中警方的表現「不規範」，但他亦強烈反對暴力示威行為，並認為美警理應擁有足夠武力，因為「他們面臨別國警察數倍甚至十多倍的危險」。

生活在美國洛杉磯的王川，近來每周都到郊野行山，避開都市人群。（受訪者提供）

25歲的王川曾在英國就讀大學，畢業後到洛杉磯繼續深造，去年拿到碩士學位後即找到工作。他表示，大規模示威發生以來，自己和朋友都從未親身參與或旁觀，「但我一直透過新聞和Twitter上的UGC（註：用戶生成內容）了解」。

這次運動的源頭是非裔男子弗洛依德疑遭受警員過度武力。對此，王川認為，示威很大程度上是將美國社會對警察權力過大的不滿和種族問題推到風口浪尖，但「這些都不是新爆發的問題，是存在已久的」。

明尼蘇達示威：圖為5月30日美國拉斯維加斯的警員在一場集會中拘捕一名示威者。（AP）

「警員危急時刻可大力度執法」

在美國警暴問題上，王川認為相應的改革要開展，但「不能把美國警察執法的力度和其它國家警察類比，由於美國民眾可以合法擁槍，警察面對的危險是別國警察的數倍甚至10多倍」，故而，他認為警察擁有足夠武力是合乎美國國情，在警隊改革時除了讓執法更公平正義，還要提供警察在危急時刻可大力度執法的權力。

他解釋道，他所稱「危急時刻」包括示威者持有槍械或警員生命受到威脅兩種情況，但弗洛伊德的遭遇皆不符合，因此事件中警員做法失準。

實際上，有不少觀察者將美國與香港警察在處理示威時執法力度作比較，不過王川表示，他不是很了解港警做法，沒有特別對比。

香港反修例示威常波及商場和居民區。2020年6月12日，反修例1周年，晚上接近8時，沙田新城市廣場聚集的人群愈來愈多。（陳康智攝）

批香港示威不若美國集中：「牽扯到無辜民眾不太好」

王川本人並未直接觀察或參與過示威。他說，洛杉磯的示威活動主要發生在市中心的市政府、警察局周圍，整體算是「很平靜」，而且受到新冠肺炎疫情影響，洛杉磯市民在家工作，示威沒有對大多數市民造成太大影響。他又提到香港此前的反修例運動，批評香港示威遊行中「遍地開花」的形式，認為香港示威更多地出現在大型商場、商圈和居民區，「牽扯到無關的地方和無辜的民眾不太好，他們不應是遊行的受害者」。

他又指，香港和美國的示威運動中都有很多暴力行為，加劇了與警察的衝突，造成社會分歧，不利於遊行的維護和訴求的長期表達。他認為，香港的反修例運動更有組織性，「比如有學生領袖這種角色」，而「美國的遊行較自發」，且美國示威中的「打砸搶」行為「主要是由個別極端組織策劃」，總統特朗普也下令逮捕個別組織人員，「我相信大部分美國示威者都是反對暴力」。

他又批評特朗普對於示威訴求的回應太過敷衍，沒有作出實質性承諾。

▼ 圖輯｜美國民眾示威爭取非裔平權 暴力事件頻發

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支持改善種族問題：「但難一蹴而就」

在種族問題上，王川認同應作出改善，但強調這是美國根深蒂固的問題，「是一場複雜的持久戰，不可能一蹴而就」。他以自己的觀察佐證種族問題的之盤根錯節：「我所在的洛杉磯就有很明顯的『富人區』和『窮人區』，有時候就只是一條街之隔，但社區的教育、住房、治安等卻是天壤之別。相關資料也反映出『富人區』多以白人主導，而『窮人區』則以非裔較多。這也是美國社會發展造成的長期問題，有些政策，比如住房稅是公立學校資金的主要來源，讓富人區更富窮人區更窮。」

不過王川亦表示，這場運動已成功促成一些積極變化，例如Facebook計劃將其平台的Blacklist（黑名單）改為Blocklist（封鎖名單），將Whitelist（白名單）改為Allowlist（開放名單），「新的名詞很通俗易懂，而且不會產生不必要的聯想」。此外，他指有大學也在運動爆發後決定改善對非裔學生的待遇，包括計劃將每年新生取錄名額按一定比例分配給非裔學生，以保證非裔學生的佔比。

（文中王川為化名）