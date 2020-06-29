新冠肺炎｜與沙士及MERS屬同類病毒　高福等學者開發通用疫苗設計

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，然而針對新冠病毒的特效藥物或疫苗仍未上市。近日國際頂級學術期刊《細胞》（Cell）在線發表了中國疾控中心主任、中科院微生物所高福院士等學者完成的一項研究，該研究提供了一種可同時針對新冠肺炎、中東呼吸綜合症（MERS）和沙士（SARS）的疫苗的通用設計。

中國疾控中心主任高福等學者在《細胞》（Cell）發表有關針對新冠肺炎及沙士等的疫苗的研究。（資料圖片）

相關研究在6月28日發表，該研究由中科院北京生科院免疫與健康聯合研究中心（RNIH）、中國科學院大學存濟醫學院、海南醫學院熱帶轉化醫學教育部重點實驗室、加拿大拉瓦爾大學、中國疾控中心等團隊聯合完成。

內媒《澎湃新聞》報道指，眼下仍在肆虐的新冠肺炎以及此前的沙士和中東呼吸綜合症，均由β屬冠狀病毒（CoV）引發，最新研究提供了一種針對這些β冠狀病毒的疫苗的通用設計。

研究團隊認為，冠狀病毒S蛋白受體結合區域（RBD）是一個備受關注的疫苗靶點，但由於免疫原性有限而被削弱。這項最新的研究則描述了一種克服這一限制的MERS-CoV RBD二聚體。

《細胞》（Cell）在線發表了高福等學者完成的一項研究，該研究提供了一種可同時針對新冠肺炎、中東呼吸綜合症（MERS）和沙士（SARS）的疫苗的通用設計。（《細胞》）

RBD-二聚體與傳統單聚體相比顯著提高了中和抗體（Nab）的滴度，並保護實驗老鼠免受中東呼吸系統綜合症冠狀病毒感染。晶體結構顯示，RBD-二聚體完全暴露雙受體結合基序，這是中和抗體的主要目標。研究團隊基於結構設計進一步產生了穩定的串聯重複單鏈（RBD-sc-二聚體），成功保留了疫苗的效力。

研究團隊還將這一策略推廣到針對新冠肺炎和沙士的疫苗設計中，使NAb滴度提高了10-100倍。RBD-sc-二聚體在中試規模生產中獲得了較高產量，為進一步的臨床開發提供了支持。

高福等人在論文中指出，該免疫原設計框架可普遍應用於其他β冠狀病毒疫苗，以應對未來可能出現的新的威脅。

（綜合報道）