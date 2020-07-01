美駐聯合國代表批中國侵犯人權　中方代表團：先讓你們的人民呼吸

美國駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）周二（6月30日）發表聲明，向「揭露了中國侵犯人權行為的聯合國特別報告員和人權專家們」致敬，還表示特朗普政府將利用一切機會，「讓新疆、西藏和香港等地被禁言的人發聲」。 中國常駐聯合國代表團發表聲明回應，批評美方聲明顛倒黑白，充滿偏見，妄議中國人權狀況，干涉中國內政，中方表示強烈不滿和堅決反對。聲明又奉勸美方認真反躬自省，「先讓你們的人民『呼吸』」。

今年2月，克拉夫特在聯合國總部發表講話。（路透社）

據美國之音報道，克拉夫特在聲明中說：「幾十年來，世界都知道中國共產黨有系統地、嚴重地侵犯人權，但卻常常視而不見。我向聯合國特別報告員和人權專家們致敬，他們勇敢地打破沉默，為中國人民挺身而出。」

報道稱，6月26日，多名聯合國獨立專家發表了連署聲明，對香港過度使用警力鎮壓抗議活動、新疆西藏少數民族受壓迫、人權律師被拘留以及各地人權捍衛者被失蹤等問題表示嚴重關切。專家們還指出，記者、醫務工作者，以及就新冠疫情在網上行使言論自由權的人，據稱遭到當局的報復，許多人被指控「傳播虛假資訊」或「擾亂公共秩序」。克拉夫特說，聯合國專家的聲明「反映了中國人權的真實狀況」。

克拉夫特還說：「我敦促聯合國和世界各地國際組織的所有同行注意這一聲明。中國的人權記錄是可悲的，其掩蓋人權記錄的努力必須按照聯合國創始人的設想，以更高的透明度、更多的討論和更多的事實來反擊。」

明尼蘇達示威：圖為5月30日美國科羅拉多州一名示威者在示威期間高舉標語。標語以模仿「滲血」的方式寫着「我不能呼吸」。（AP）

對此，中國常駐聯合國代表團在聲明中稱，一個國家的人權狀況好不好，本國人民最有發言權。當前國際社會需要關注的恰恰是美國的人權狀況。人權理事會剛剛舉行緊急辯論並一致通過決議，強烈譴責導致弗洛伊德死亡的種族歧視行為。中方敦促美方認真傾聽「國際社會的正義聲音」。聯合國人權特別機制今年多次對美方種族歧視、仇恨言論、單邊制裁行動、侵犯婦女和移民權利等提出強烈批評。

聲明說，中方維護國家利益的決心堅定不移，反對外來干涉的決心堅定不移，促進和保護人權的決心堅定不移。任何將人權問題政治化、藉口人權問題攻擊抹黑中國的圖謀都不可能得逞。

（綜合報道）