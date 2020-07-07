清華北大畢業的「巨頭們」：政界、科研、半導體、互聯網……

如今又到了一年高考時，7月7日，全國各地超過一千萬名考生走進高考考場，開始為期兩天的「命運之考」：以好成績考入名牌大學，正是許多孩子改變命運最重要的機會。 說起內地名牌大學，自然繞不過清華、北大。改革開放以後，留學海外漸成風氣，清華北大畢業生留學歐美者更是為數眾多，以至於有人戲稱清華北大是「美國人才的搖籃」，中國培養的人才都去造福美國社會。實際上真的如此嗎？清華、北大畢業生在內地有何成就呢？

觀察者不難發現，內地一些里程碑式的成就的領軍人物多非清華北大畢業：例如殲20戰鬥機的楊偉是西工大畢業生、預警機之父王小謨是北理工畢業生、長征五號的總設計師李東是北京航空航天大學畢業生、國產空間站「天宮一號」的總設計師楊宏畢業於西安電子科技大學畢業、「天宮二號」的總設計師朱樅鵬畢業於哈工大。

不過，另一方面，不能忽視的是，在航天軍工領域之外，清華人依舊是許多國內行業的「頂樑柱」。

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以中國半導體行業為例，可以說清華人撐起來「半壁江山」。國產記憶體兩巨頭：長江存儲董事長趙偉國，合肥長鑫存儲CEO朱一明都是清華本科畢業；國產代工廠方面：國內最大積體電路代工廠中芯國際聯席CEO趙海軍，以及中芯國際資深副總裁兼中芯北方總經理中芯北方總經理張昕均為清華畢業生。

而國產CMOS感測器方面：豪威科技的創始人之一陳大同也是清華畢業，另外陳大同還是展訊的創始人之一。除了豪威科技外國內第二大CMOS晶片廠家格科微，創始人趙立新也是清華電子工程系畢業生；另外收購了豪威之後成為國產CMOS感測器老大的韋爾股份董事長虞仁榮，因為國產標的稀缺而股價飆升的射頻晶片公司卓勝微的創始人許志翰也是清華畢業生。其他還有北京君正董事長劉強，國產最大的半導體清洗設備製造商盛美半導體的王暉，也是清華畢業生。

半導體行業之外，在基礎科學研究的學術界以及中國政界，清華北大畢業生亦貢獻良多。若統計大陸1977年恢復高考以來畢業學生中誕生的「兩院院士」（中國科學院院士、中國工程院院士），北京大學和清華大學以絕對優勢位於第一梯隊：兩所大學分別誕生了19名院士，高居內地院校榜首。

至於政界，則最為明顯——現在的中國國家主席和國務院總理即分別為清華和北大畢業。

在企業界，很多企業都也是清北畢業生創立，比如美團創始人王興就是清華畢業生，文藝青年聚集的豆瓣創始人楊勃也畢業自清華。互聯網行業中，搜狐創始人張朝陽、完美世界（網絡公司）的創始人池宇峰也都是清華畢業生；百度創始人李彥宏是北京大學畢業生，而新浪網創始人王志東、當當網創始人李國慶等亦是北大畢業。

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應承認，畢業後留美國的清華校友數量眾多，僅在加州，圍繞著三藩市，洛杉磯和聖達戈三個比較大的城市，就有清華矽谷校友會，北加州校友會，南加州校友會，聖達戈校友會四個較大的校友會組織，而矽谷清華聯網註冊人員就近5000名，而該校友會估計在矽谷的清華校友就超過萬名。

但總體來看，清華北大近些年出國率在降低，大部分還是在國內工作。以2019年畢業生為例，清華本科生出國比例為24.6%，碩士生出國比例為5.5%，博士生出國比例為13.7%，大部分都留在了國內，而留學者將來相當部分也會回國。

清華北大在美國校友數量有數萬人，很多是各行各業的精英，過去兩三年中美形勢巨變，這對於中國各大產業而言，亦是請人回國的機遇。有分析就指，內地企業應利用中美形勢的變化，想辦法招募在美國的存量華人高級技術人才回國，以及充分發揮其中美紐帶的作用。

（綜合報道）