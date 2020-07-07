港版國安法｜日本自民黨通過譴責決議　中方促停止干涉中國內政

《港版國安法》實施後，日本執政黨自民黨今日（7日）通過對中國施行《港版國安法》的譴責決議，要求日本政府中止邀請國家主席習近平以國賓身分訪日。 中國駐日本大使館今日回應稱，日本自民黨通過所謂涉港決議，粗暴干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

日本執政黨自民黨通過對中國施行《港區國安法》的譴責決議，要求日本政府中止邀請國家主席習近平以國賓身分訪日。圖為2019年12月23日，習近平（右）與日本首相安倍晉三在北京人民大會堂握手。（Getty）

中國駐日本大使館稱，香港是中國的特別行政區，香港事務屬於中國內政，不容任何國家、組織和勢力干涉。國家安全立法屬中央事權，這是世界各國通行做法，中國也不例外。針對極少數危害國家安全的行為，中方當然有必要從國家層面建立健全香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，確保「一國兩制」行穩致遠，維護香港長期繁榮穩定。

中國駐日本大使館稱，日本國內一些人對別國內部事務說三道四、指手畫腳，進行政治炒作。中方強調，中國政府維護國家主權、安全的決心和意志堅定不移。中方敦促日方有關人士立即停止干涉中國內政的錯誤做法，切實維護中日關係大局。

《港區國安法》通過實施後，日本隨後有聲音呼籲就此制裁中國。日本自民黨通過決議稱，《港區國安法》實施後已有多人被捕，對此表示嚴重關切，並要求日本政府重新考慮習近平訪日計劃。

日本共同社報道，日本政府消息人士7月4日就對華制裁給出否定看法，認為此舉並不現實，稱「日中關係轉冷，日本經濟將受嚴重影響」。首相安倍晉三官邸相關人士也強調：「美國以外各國對制裁的態度稱不上積極。」

日本官房長官菅義偉在7月3日的記者會上被問到日本發動制裁的可能性時，僅回答稱「將與包括美國在內的相關國家合作，要求中國採取恰當應對」。