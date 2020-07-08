國安法｜官媒：香港教育領域「排毒」不能再等　遠離「黃師」毒害

港區國安法第十條規定，香港特別行政區應當通過學校、社會團體、媒體、網絡等開展國家安全教育，提高香港特區居民的國家安全意識和守法意識。 官媒《人民日報》海外版周三（8日）發表題為《教育領域「排毒」，香港不能再等》的評論文章稱，對於回歸23年卻仍未完成「去殖民化」的香港教育而言，正本清源、去除沉屙的良機已到。

7月1日下午2時左右，維園出現人潮。有示威者手舉美國國旗。（歐嘉樂攝）

評論指，修例風波以來，全港因涉及相關違法行為被捕的人員中，逾四成是學生；而在近期因涉嫌違反香港國安法被捕的10人中，年齡最小的才15歲。「從朝氣蓬勃的學生淪為恣意妄為的暴徒，一些香港青少年滑向黑暴深淵絕非一朝一夕之事，其根本在於教育系統『舊疾之上累新屙』。」

評論又稱，在香港不少學校，教育已嚴重偏離「一國兩制」的正確方向，「黃師」們利用課堂大肆宣揚「港獨」思想、美化暴力行為，散播「違法達意」「公民抗命」「仇警仇中」等極端言論，慫恿學生做「政治祭品」「街頭炮灰」。而對於無良「黃師」犯下的罪行，香港「教協」、考評局為其百般開脫。

評論強調，教育領域「排毒」，香港不能再等。香港國安法的頒布實施，對於膽敢跨越紅線，繼續荼毒年輕人的「洗腦師」和「煽暴家」，相關執法部門必將依法對其實施精准打擊，斬斷其伸向校園的「政治黑手」，還青少年一片知識淨土。

香港特區應切實承擔起法律賦予的責任與使命，大力開展維護國家安全教育，讓青少年學習、理解香港國安法的意義和重要性，增強維護國家安全的意識。也要讓年輕人看清，「高懸的利劍」只是針對極少數嚴重危害國家安全的行為和個人，而對廣大香港市民而言則是充分保障人權與自由的「守護神」。 《人民日報》

中央人民政府駐香港特別行政區維護國家安全公署在香港揭牌。駱惠寧（左起）、林鄭月娥、董建華、梁振英、鄭雁雄主持揭幕儀式。（新華社）

評論還呼籲香港教育主管部門抓住契機，強化落實憲法和基本法教育、國民教育和國情教育，幫助香港青少年重建國家認同，重塑與「一國兩制」、愛國愛港相契合的價值觀、歷史觀和國家觀。

評論最後稱，「有了香港國安法這部『守護法』，有了國家安全教育這盞『指明燈』，相信香港青少年終可遠離『黃師』毒害、『港獨』蠱惑和政治裹挾，在對香港和國家有真切、深入了解的基礎上，建立起正確的價值觀和世界觀。」

（人民日報）